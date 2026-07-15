প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আজকের পত্রিকায় গত রোববার প্রকাশিত ‘৩৩ জীবনবিমা কোম্পানি: গ্রাহকের টাকা নিয়ম ভেঙে ব্যয়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের আংশিক প্রতিবাদ জানিয়েছে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড ও ডেলটা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানি দুটি বলছে, তাদের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের তথ্য ভুল ও ভিত্তিহীন। প্রকৃত তথ্য হলো, সীমার চেয়ে কম ব্যয় করা হয়েছে।
গার্ডিয়ান লাইফ বলছে, জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) নিয়ম অনুযায়ী, গার্ডিয়ান লাইফের অনুমোদিত ব্যয়ের সীমা ছিল ৬৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। এর বিপরীতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত খরচ হয়েছে মাত্র ৫০ কোটি ১ লাখ কোটি টাকা। অর্থাৎ অনুমোদিত সীমার চেয়ে ১৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা কম ব্যয় করেছে।
ডেলটা লাইফ বলছে, আইডিআরএর নিয়ম অনুযায়ী, ডেলটা লাইফের অনুমোদিত ব্যয় সীমা ছিল ৫৯ কোটি ৭ লাখ টাকা। এই নির্ধারিত সীমার বিপরীতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত খরচ হয়েছে ৫০ কোটি ২৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ, ডেলটা লাইফ অনুমোদিত সীমার চেয়ে ৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা কম ব্যয় করেছে।
প্রতিবেদকের বক্তব্য: প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে আইডিআরএর ‘লাইফ কোম্পানিজ আন-অডিটেড ডেটা অব ফার্স্ট কোয়ার্টার ২০২৬’ অনুসারে। প্রতিবেদনের ‘অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে’র কলামে ১২ নম্বর তালিকায় গার্ডিয়ান লাইফের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে ১৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। একইভাবে ৮ নম্বর তালিকায় ডেলটা লাইফের ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে ৮ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। প্রতিবেদক শুধু আইডিআরএর তথ্য তুলে ধরেছেন।
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