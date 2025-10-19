Ajker Patrika
জনতা ব্যাংক পিএলসিতে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্‌যাপিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ০৮
জনতা ব্যাংক পিএলসিতে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ আয়োজিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
জনতা ব্যাংক পিএলসিতে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ আয়োজিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক পিএলসিতে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ আয়োজিত হয়েছে। এ আয়োজনে জনতা ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কক্ষ, এনএফসি সুবিধার ‘টাকা পে কার্ড’ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম ‘ই-ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ উদ্বোধন করা হয়।

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী এসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ঋণ প্রদানের আগে যোগ্য ও সঠিক গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডিও ডিলিজেন্স পরিপালনের জন্য ব্যাংককর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। আয়োজনে ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মো. গোলাম মরতুজা, মো. ফয়েজ আলম, মো. নজরুল ইসলাম ও মো. আশরাফুল আলমসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমান বলেন, ই-ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ফলে ব্যাংকের ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল, স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে। বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনতা ব্যাংক পিএলসিকে একটি মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ব্যাংকের এমডি মো. মজিবর রহমান।

বিষয়:

করপোরেটঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
