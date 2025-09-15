Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আবারও বড় অঙ্কের ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ সোমবার বাজার হস্তক্ষেপের অংশ হিসেবে ২৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৩৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতিটি ডলারের গড় ক্রয়মূল্য ছিল ১২১ টাকা ৭৫ পয়সা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. আরিফ হোসেন জানান, রিজার্ভে চাপ মোকাবিলা ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মূলত বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা, রিজার্ভে ইতিবাচক প্রবাহ তৈরি এবং টাকার মান স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার ক্রয় অব্যাহত রেখেছে।

জানা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুর দুই মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয়ের অঙ্ক দাঁড়াল ১ হাজার ৭৪৭ দশমিক ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন রিজার্ভ বাড়াতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডলার সরবরাহ পরিস্থিতিতেও প্রভাব ফেলবে। তবে আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কেমন থাকে, তার ওপরই সামগ্রিক প্রভাব নির্ভর করবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, রিজার্ভে ইতিমধ্যে উন্নতির ধারা শুরু হয়েছে। নিয়মিত ডলার ক্রয়ের মাধ্যমে এ ধারা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংকডলারঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

২৪ বছরে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক

২৪ বছরে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক

কৃষকেরা আড়াই লাখ টাকা ঋণ পাবেন সিআইবি চার্জ ছাড়াই

কৃষকেরা আড়াই লাখ টাকা ঋণ পাবেন সিআইবি চার্জ ছাড়াই

আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের ঘোষণা করল কপিশপ

ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের ঘোষণা করল কপিশপ