সিটি ব্যাংকে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান রুবেল আজিজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিটি ব্যাংকের নতুন ভাইস চেয়ারম্যান রুবেল আজিজ। ছবি: সংগৃহীত
সিটি ব্যাংক পিএলসির সাম্প্রতিক পরিচালনা পর্ষদের সভায় ব্যাংকের পরিচালক রুবেল আজিজকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। একজন খ্যাতনামা শিল্পপতি ও উদ্যোক্তা রুবেল আজিজ যুক্তরাজ্য থেকে ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

রুবেল আজিজ পারটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ডিসেম্বর ২০১১ থেকে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আইডিএলসি ফিন্যান্স লিমিটেডেরও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ ছাড়া তিনি ২০১৯ সাল থেকে বনানী ক্লাবের সভাপতি, ঢাকা বোট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আইবিএআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং জনতা ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজের (ইউডব্লিউসি) ন্যাশনাল কমিটির সদস্য।

