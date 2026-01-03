Ajker Patrika
এলপিজি ও নিত্যপণ্যের দামে নৈরাজ্য: সিন্ডিকেট ঠেকাতে ক্যাবের ৭ দফা দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকার নির্ধারিত দামের তোয়াক্কা না করে বাজারে এলপি গ্যাস, চিনি ও ভোজ্যতেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। সংস্থাটি জানিয়েছে, এলপিজির ১২ কেজির সিলিন্ডারের নির্ধারিত দাম ১ হাজার ২৫৪ টাকা হলেও ব্যবসায়ীরা ২ হাজার টাকারও বেশি রাখছেন। এই অযৌক্তিক দাম বৃদ্ধি ও নৈরাজ্যমূলক বাণিজ্যের প্রতিবাদে শনিবার গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি পাঠিয়েছে ক্যাব।

বিবৃতিতে ক্যাব উল্লেখ করেছে, এলপিজি, ভোজ্যতেল ও চিনির দামে ধারাবাহিক বৃদ্ধি সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। ক্যাব অভিযোগ করেছে, আমদানি ও মিল পর্যায়ে উৎপাদন স্বাভাবিক থাকলেও একটি প্রভাবশালী চক্র কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাজারকে অস্থির করে তুলেছে। বিশেষ করে রমজান মাসকে সামনে রেখে সুকৌশলে চিনির দাম প্রতি কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের প্রতি বছরের চিরাচরিত কারসাজি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের অজুহাত দেখিয়ে সয়াবিন ও পাম তেলের দাম লিটারে ৫ থেকে ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। টিসিবির তথ্যমতে, গত এক বছরে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম খুচরা পর্যায়ে ১২ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, এলপিজির ক্ষেত্রে বিইআরসি দাম নির্ধারণ করে দিলেও মাঠ পর্যায়ে তার কোনো প্রতিফলন নেই। আমদানিকারক ও পরিবেশকদের কারসাজিতে ভোক্তারা একতরফাভাবে উচ্চমূল্যের চাপ বহন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ক্যাবের ৭ দফা দাবি:

বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও নজরদারির অভাব দূর করতে ক্যাব সরকারের কাছে সাতটি দাবি উত্থাপন করেছে:

১. মিল পর্যায়ে চিনির উৎপাদন ও মজুত যাচাই করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করা।

২. সিন্ডিকেট ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. আন্তর্জাতিক বাজারদর ও আমদানি ব্যয়ের সঙ্গে স্থানীয় মূল্যের যৌক্তিক সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

৪. পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের ব্যবধান কমাতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ জোরদার করা।

৫. নির্ধারিত দামে এলপিজি বিক্রি নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিদপ্তরের সমন্বিত তদারকি।

৬. এলপিজি আমদানিকারক ও পরিবেশকদের মজুত ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি বাড়ানো।

৭. কোনো অজুহাতেই যেন বাজার তদারকি প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, সে বিষয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশনা।

ক্যাব মনে করে, যদি এই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার সিন্ডিকেটের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সরকারের ওপর জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হবে।

এলপি গ্যাসসরকারদামগ্যাস
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর: অনিয়ম ধরার কাজ যাঁদের তাঁরাই জড়াচ্ছেন দুর্নীতিতে

৫ আসন: নরসিংদীতে ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস

মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

ভোটের রাজনীতি: জোটের পর তরুণদের আস্থা হারাচ্ছে এনসিপি

‘আমরা থানা পুড়িয়েছি, এসআই সন্তোষকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম’—ওসিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার হুমকি

