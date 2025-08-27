বিমা আইন সংশোধনে ই-মেইলে মতামত চায় আইডিআরএ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিমা আইনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর অংশ হিসেবে বিমা আইন, ২০১০-এর খসড়া সংশোধনে সব স্টেকহোল্ডারের মতামত চেয়েছে সংস্থাটি। এ লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিমামালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দিয়েছে আইডিআরএ।
চিঠিতে স্টেকহোল্ডারদের আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইমেইল ([email protected]) অথবা হার্ড কপির মাধ্যমে আইডিআরএর ঠিকানায় মতামত পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আইডিআরএ জানিয়েছে, বিমা খাতের উন্নয়ন, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় দূর করার লক্ষ্যে এ সংশোধন আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মতামত এবং অন্যান্য দেশের আইন পর্যালোচনাপূর্বক এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন বা সংযোজন ও বিয়োজনের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সংশোধনী খসড়া চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়া হচ্ছে।
বিমা আইনকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। এর অংশ হিসেবে বিমা আইন, ২০১০-এর খসড়া সংশোধনে সব স্টেকহোল্ডারের মতামত চেয়েছে সংস্থাটি। এ লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিমামালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনকে একটি চিঠি দিয়েছে আইডিআরএ।
চিঠিতে স্টেকহোল্ডারদের আগামী ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইমেইল ([email protected]) অথবা হার্ড কপির মাধ্যমে আইডিআরএর ঠিকানায় মতামত পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আইডিআরএ জানিয়েছে, বিমা খাতের উন্নয়ন, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিষয় দূর করার লক্ষ্যে এ সংশোধন আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত মতামত এবং অন্যান্য দেশের আইন পর্যালোচনাপূর্বক এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন বা সংযোজন ও বিয়োজনের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত সংশোধনী খসড়া চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্টদের মতামত নেওয়া হচ্ছে।
ভোলায় নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। ‘ভোলা ইকো-ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক জোন’ নামে এ অঞ্চলকে প্রি-কোয়ালিফিকেশন লাইসেন্স দিয়েছে সংস্থাটি। এতে প্রায় এক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম কঠোর বাণিজ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিট থেকে (যুক্তরাষ্ট্রের সময় রাত ১২টা ১ মিনিট) কার্যকর হয়েছে এই নতুন শুল্ক। এর ফলে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়া২ ঘণ্টা আগে
এলডিসি থেকে উত্তরণের পর প্লাস্টিক খাতে সরকার নগদ সহায়তা ও শুল্ক ছাড় দিতে পারবে না। এতে এ খাতের ওপর যে চাপ আসবে, তা মোকাবিলায় সরকার বিকল্প সহায়তার বিষয়ে ভাবছে বলে জানান বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান। আজ বুধবার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘অর্থনীতিতে প্লাস্টিক খাতের অবদান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিনিয়োগকারী খুঁজতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।৩ ঘণ্টা আগে