আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: ‘গ্রেটেস্ট ব্র্যান্ড’ ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল, ‘গ্রেটেস্ট লিডার’ সাকিফ শামীম

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ‘২৭তম এশিয়াওয়ান আসিয়ান সামিটে’ (AsiaOne ASEAN Summit) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটিকে ‘গ্রেটেস্ট ব্র্যান্ডস ২০২৬’ এবং হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিফ শামীমকে ‘গ্রেটেস্ট লিডার্স ২০২৬’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।
কুয়ালালামপুরের জেডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে (JW Marriott Hotel) আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড রিসার্চ সার্ভিসেস (ইউআরএস) ও এশিয়াওয়ান ম্যাগাজিনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত জরিপ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
আয়োজকদের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে প্রায় ২০টি দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা ও করপোরেট ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন।
ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল দেশের ক্যানসার চিকিৎসা খাতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্য পরিচিত। আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে তারা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
এই গৌরবময় অর্জন সম্পর্কে ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিফ শামীম বলেন, ‘যেকোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কাজের দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে দেয়। এই অর্জন ল্যাবএইড পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম, সেবাগ্রহীতাদের আস্থা এবং বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসার প্রতিফলন। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট, দেশের মাটিতেই বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা নিশ্চিত করা, যেন কোনো রোগীকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যেতে না হয়। আমরা আগামীতেও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং সেবার মান ধরে রেখে মানুষের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
উল্লেখ্য, এশিয়াওয়ান এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলের শীর্ষ ব্র্যান্ড, প্রতিষ্ঠান এবং নেতৃত্বের সাফল্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার জন্য পরিচিত একটি ব্যবসাবিষয়ক ম্যাগাজিন।
প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেটকে সামগ্রিকভাবে শিল্প, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানবান্ধব হিসেবে বর্ণনা করেছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। তবে সংগঠনটি সতর্ক করে বলেছে, এই বিশাল বাজেট বাস্তবায়ন করা ‘অসম্ভব না হলেও’ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব আহরণ এবং ব্যাংকিং খাত থেকে...২ ঘণ্টা আগে
তিতাসের সতর্ক বার্তায় বলা হয়, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের একটি এফএসআরইউর জরুরি রক্ষণাবেক্ষণজনিত কারণে এলএনজি হতে প্রাপ্ত গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
আজ শনিবার সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে সোনার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।৯ ঘণ্টা আগে
‘এটি শুধু আরেকটি বাজেট নয়, অর্থনীতির গতিপথ বদলের একটি রূপরেখা’—২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে এমন বার্তাই দিলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এবারের বাজেট প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন দাবি করে তিনি বলেছেন...১৭ ঘণ্টা আগে