এনএসইজেডে ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ০৫
জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (এনএসইজেড) ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে আজ বুধবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কার্যালয়ে জমি লিজ চুক্তি করেছে।

বেজার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজ জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পাঁচ একর জমিতে একটি পরিবেশবান্ধব ও রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট স্থাপন করবে, যেখানে তুলনামূলকভাবে কম পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে এবং গ্যাসের প্রয়োজন হবে না। আগামী বছরের মে মাস থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে থাকবে পলিউরেথেন ফোম, পলিইথিলিন ফোম, রিসাইকেলড ফোম, ম্যাট্রেস, পিলো, কমফোর্টার ও শু ইনসোল। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রায় ৯০ শতাংশ চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হবে। বর্তমানে কর্ণফুলী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায়ও প্রতিষ্ঠানটির একটি কারখানা রয়েছে।

এই শিল্প ইউনিট স্থাপনের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি দেশের রপ্তানি খাতে নতুন সংযোজন ঘটবে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও মানসম্মত উৎপাদনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে বেজা কর্তৃপক্ষ।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেজার নির্বাহী সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) সালেহ আহমদ বলেন, জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজ লিমিটেডের বিনিয়োগ পরিবেশবান্ধব শিল্প উদ্যোগের একটি ভালো উদাহরণ।

সালেহ আহমদ আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের রপ্তানিমুখী শিল্প অন্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও এখানে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে।

জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা টেকসই শিল্পায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দেবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বেজার পক্ষে নির্বাহী সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) সালেহ আহমদ এবং জ্যান্ট অ্যাকসেসরিজ লিমিটেডের পক্ষে চেয়ারম্যান মো. তোফাজ্জল হোসেন জমি লিজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় বেজা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বেজা সূত্র জানায়, জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ১৭টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও ২৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে। দেশের বৃহত্তম পরিকল্পিত এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি আধুনিক নগর সুবিধা, অবকাঠামো ও টেকসই ইউটিলিটি গড়ে তোলা হচ্ছে।

বেজাবিনিয়োগচুক্তি
