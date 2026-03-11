Ajker Patrika
ঢাকা ট্রাভেল মার্টের টাইটেল স্পন্সর এয়ার অ্যাস্ট্রা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আসন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ঢাকা ট্রাভেল মার্ট-২০২৬-এর টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছে দেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা এয়ার অ্যাস্ট্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ঢাকা ট্রাভেল মার্ট-২০২৬-এর টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যোগ দিল দেশের নবীনতম বেসরকারি বিমান সংস্থা এয়ার অ্যাস্ট্রা। মেলাটির ২১তম আসর ৯ এপ্রিল থেকে রাজধানীর প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে।

আজ বুধবার রাজধানীতে এয়ারলাইনটির অফিসে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পর্যটন মেলার আয়োজক শীর্ষস্থানীয় ভ্রমণ ও পর্যটন প্রকাশনা দ্য বাংলাদেশ মনিটর এবং এয়ার অ্যাস্ট্রার মাঝে এ-সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

দ্য বাংলাদেশ মনিটর সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম এবং এয়ার অ্যাস্ট্রার সিইও ইমরান আসিফ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, ‘আমরা দেশের উদীয়মান এবং প্রতিশ্রুতিশীল একটি এয়ারলাইনকে ঢাকা ট্রাভেল মার্টের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে পেয়ে সত্যিই আনন্দিত। বৈশ্বিক সংকটের কারণে আমাদের এবারের আয়োজনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও আমরা ভ্রমণ ও পর্যটনশিল্পের সঙ্গে যুক্তদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি।’

ইমরান আসিফ বলেন, ‘দেশের নবীনতম বেসরকারি এয়ারলাইন হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই ট্রাভেল ট্রেড প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি। গত দুই দশকের অধিক সময় এই পর্যটন আসরটি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।’

ইমরান আসিফ বলেন, ‘চলতি বছরে আমরা আন্তর্জাতিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি। ঢাকা ট্রাভেল মার্টের সঙ্গে স্পন্সর হিসেবে অংশগ্রহণ দেশি-বিদেশি এভিয়েশন এবং ট্যুরিজম অংশীজনদের মাঝে আমাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক হবে।’

এয়ার অ্যাস্ট্রা বর্তমানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সৈয়দপুর এবং সিলেটে দৈনিক ১৪টি ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বর্তমানে এয়ারলাইনটির বহরে ৪টি উড়োজাহাজ রয়েছে।

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ওয়েবিনারে বক্তারা: তামাকে রাজস্ব আসে ৮০ হাজার কোটি, চিকিৎসায় ব্যয় ৮৭ হাজার কোটি

ঢাকা ট্রাভেল মার্টের টাইটেল স্পন্সর এয়ার অ্যাস্ট্রা

থাই এয়ারওয়েজের টিকিটের দাম বাড়ছে ১৫ শতাংশ

জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১২২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রোজিন এক্সপোর্ট

