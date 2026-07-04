Ajker Patrika
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অর্থনীতি

বাংলা কিউআর ব্যবহার করে কেনাকাটা করলেন তথ্যমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ২১: ৩২
বাংলা কিউআর ব্যবহার করে কেনাকাটা করলেন তথ্যমন্ত্রী
বাংলা কিউআর ব্যবহার করে কেনাকাটা করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলা কিউআর ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে রাজধানীর শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে বাংলা কিউআর ব্যবহার করে কেনাকাটা করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।

আজ শনিবার ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের অ্যাপ নেক্সাসপে ব্যবহার করে তিনি এই কেনাকাটা করেন। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের অ্যাপ নেক্সাসপে ও রকেটের মাধ্যমে বাংলা কিউআর স্ক্যান করে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাশবিহীন লেনদেন করা যায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. এহতেশামুল হক খান, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খানসহ দুই প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক জানিয়েছে, সরকারের ‘ক্যাশলেস বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলা কিউআরের ব্যবহার বাড়াতে তারা সারা দেশে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনায় এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিতথ্যমন্ত্রীকরপোরেট
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