মাথাপিছু আয় ও জিডিপি বেড়েছে বিনিয়োগে মন্দা

দেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা ফিরেছে, বেড়েছে মাথাপিছু আয়ও। তবে একই সঙ্গে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা এবং শিল্প খাতের ধীরগতি অর্থনীতির ভেতরের দুর্বলতাকে সামনে এনেছে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, প্রবৃদ্ধির এই পুনরুদ্ধার এখনো ভঙ্গুর; কারণ, বেসরকারি বিনিয়োগ ও আস্থার ঘাটতি পুরোপুরি কাটেনি।
গতকাল বুধবার প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশে। আগের অর্থবছরে এ হার ছিল ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ।
সাময়িক হিসাবে দেখা গেছে, চলতি মূল্যে দেশের জিডিপির আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ লাখ ২০ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, যা ডলারের হিসাবে প্রায় ৫০১ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরে জিডিপির আকার ছিল ৫৫ লাখ ১৫ হাজার ২৬ কোটি টাকা বা ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার।
খাতভিত্তিক হিসাবে কৃষিতে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের ২ দশমিক ৪২ শতাংশের তুলনায় বেশি। তবে শিল্প খাতে গতি কমেছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি নেমে এসেছে ২ দশমিক ৮৬ শতাংশে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমদানি ব্যয়, জ্বালানিসংকট, উচ্চ সুদহার ও চাহিদা কমে যাওয়ার প্রভাব শিল্পে পড়ছে। অন্যদিকে সেবা খাত তুলনামূলক ভালো করেছে। এ খাতে প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয়েছে ৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ।
তবে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক চিত্রের বিপরীতে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সূচকগুলো দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ কমে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ। একইভাবে দেশজ সঞ্চয়ের হার কমে হয়েছে ২১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। জাতীয় সঞ্চয়ের হারও নেমে এসেছে ২৬ দশমিক ৯৩ শতাংশে।
অন্যদিকে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৩ টাকা বা ৩ হাজার ২০ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরে এটি ছিল ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ টাকা বা ২ হাজার ৭৬৯ ডলার। সে হিসাবে এক বছরে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩৪ হাজার ৩৬২ টাকা বা ২৫১ ডলার।
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