শেয়ার কারসাজি: ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ার কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করায় ৯ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে ১১ কোটি ৮২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। একই সঙ্গে চারটি কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষায় গুরুতর অনিয়ম ও সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ছয় অডিট ফার্মের কাছে ব্যাখ্যা তলবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ৯৭২তম কমিশন সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সংস্থার পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ার কারসাজির দায়ে জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের ৯ জনকে ১ কোটি ৩ লাখ টাকা করে মোট ৯ কোটি ২৭ লাখ টাকা জরিমানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জরিমানা পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন—জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক টি আই এম নুরুল কবির, ভাইস চেয়ারম্যান প্রিন্স মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শাহ জালাল উদ্দিন, পরিচালক চৌধুরী ফজলে ইমাম, মোহাম্মদ আদনান ইমাম, নিলোফার ইমাম, ওরাকল সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে মনোনীত পরিচালক হাসান শহীদ সরোয়ার এবং স্বতন্ত্র পরিচালক জহরুল সৈয়দ বখত ও রোকেয়া ইসলাম।
অন্যদিকে একই শেয়ার কারসাজির দায়ে জেনেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। অর্থাৎ, ওই ৯ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১১ কোটি ৮২ লাখ টাকা জরিমানার সিদ্ধান্ত হয়।
বিএসইসি জানিয়েছে, ২০২১ সালের ১ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোনালী পেপারের শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘন করায় ওই ১০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
অডিট ফার্মকে ব্যাখ্যা তলব
এদিকে পুঁজিবাজারের বিভিন্ন কোম্পানির নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অনিয়ম করার কারণে ছয়টি অডিট ফার্মের কাছে ব্যাখ্যা তলবের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিএসইসি জানিয়েছে, সুহৃদ ইন্ডাস্টিজ লিমিটেডের ২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষায় অনিয়মের জন্য এ হক অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে; রিং শাইন টেক্সটাইলের ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষায় অনিয়মের জন্য আহমেদ অ্যান্ড আক্তার কোং, মাহফেল হক অ্যান্ড কোং, আতা খান অ্যান্ড কোং, সিরাজ খান বসাক অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে; আমান কটন ফাইব্রাসের ২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষায় অনিয়মের জন্য ইসলাম কাজী শফিক অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের ২০১৮ ও ২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন নিরীক্ষায় অনিয়ম করায় মাহফেল হক অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসকে ব্যাখ্যা তলব করা হবে।
বিএসইসি বলছে, গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও সিকিউরিটিজ আইনের লঙ্ঘন থাকা সত্ত্বেও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপন করেনি প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই এসব নিরীক্ষা ফার্ম ও নিরীক্ষককে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত সব কোম্পানি, বিনিয়োগ স্কিম এবং পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী সব প্রতিষ্ঠানের অডিট ও অ্যাসিউর্যান্স কার্যক্রম পরিচালনার ওপর নিষেধাজ্ঞা তথা পাঁচ বছরের জন্য অডিট ও অ্যাসিউর্যান্স কার্যক্রমে অংশগ্রহণে কেন অযোগ্য ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হবে।
এদিকে একমি পেস্টিসাইডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শান্তা সিনহা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রেজা-উর-রহমান সিনহা, পরিচালক আহসান হাবিব সিনহা, কে এম হেলুয়ার, কোম্পানিসচিব সবুজ কুমার ঘোষ, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা সেলিম রেজা এবং ৯ ব্যক্তি ও ৬ প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ২১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কোম্পানিটির শেয়ারের বিপরীতে কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি। ফলে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিএসইসির পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনটি দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
একই সঙ্গে একমি পেস্টিসাইডসের ইস্যু ম্যানেজার শাহজালার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড প্রসপেক্টাসে মিথ্যা বা অসংগত তথ্য দাখিলের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় নিবন্ধন সনদ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরুর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। তা ছাড়া প্রি-আইপিও সময়ে কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে কোম্পানির বাস্তব আর্থিক অবস্থা তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে নিরীক্ষক শিরাজ খান বসাক অ্যান্ড কোংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এনফোর্সমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করবে কমিশন।
এ ছাড়া আইপিওর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারসংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে যথাযথ তথ্য সন্নিবিশিত না থাকায় নিরীক্ষক শফিক বসাক অ্যান্ড কোংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলে (এফআরসি) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি।
