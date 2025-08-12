Ajker Patrika
> অর্থনীতি

আজিয়াটাকে বাংলাদেশে ৫-জি সেবা সম্প্রসারণের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

বাসস  
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৩৮
আজ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান করা হোটেলে দেশটির শীর্ষ টেলিকম প্রতিষ্ঠান আজিয়াটার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার শীর্ষ টেলিকম প্রতিষ্ঠান আজিয়াটাকে বাংলাদেশে ফাইভ-জি সেবা চালু এবং দেশের ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কুয়ালালামপুরে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান করা হোটেলে আজিয়াটা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান।

ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট অপরিহার্য এবং বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হবে।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার শীর্ষ টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের জন্য আরও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে লাইসেন্সব্যবস্থাকে সহজতর করছে।

সেলুলার অপারেটর রবির প্যারেন্ট কোম্পানি আজিয়াটা বারহাদ গ্রুপের সিইও বিবেক সুদ জানান, কোম্পানিটি বাংলাদেশে ফাইভ-জি ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। তবে পূর্ণাঙ্গ ফাইভ-জি সেবা বাস্তবায়নের জন্য দেশের ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

সুদ বলেন, রবি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ২০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ফাইভ-জি সেবা চালু করতে আগ্রহী রয়েছে।

তবে তিনি ব্যয়বহুল স্পেকট্রাম ফি ও বিচ্ছিন্ন লাইসেন্সব্যবস্থাকে বিদেশি অপারেটরদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া আজিয়াটা বাংলাদেশে ডেটা সেন্টারের জন্য যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আগ্রহী বলে জানান সুদ।

ড. ইউনূস বেসরকারি খাত ও নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে আরও শক্তিশালী সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাছাকাছি আসা এবং একে অপরকে বোঝা।
আজিয়াটা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আজিয়াটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ইনডিপেনডেন্ট নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহরিল রিদজা রিদজুয়ান।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন ও প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ।

এ ছাড়া বৈঠকে অংশ নেন আজিয়াটা গ্রুপের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও সরকারি বিষয়সংক্রান্ত কর্মকর্তা ফুঙ চি কিয়ং এবং গ্রুপের প্রধান ব্যবসা ও প্রযুক্তি কর্মকর্তা থমাস হান্ডট।

বিষয়:

বাংলাদেশমালয়েশিয়াবিনিয়োগবৈঠকপ্রধান উপদেষ্টা
