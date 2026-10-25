গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের ‘উল্লাস’ ২০২৬ স্পোর্টসফেস্ট শুরু ৩০ অক্টোবর, অংশ নেবে ২৪ ক্লাব

গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের ‘উল্লাস’ ২০২৬ স্পোর্টসফেস্ট শুরু ৩০ অক্টোবর, অংশ নেবে ২৪ ক্লাব
গুলশান ইয়ুথ ক্লাব লিমিটেড—এর উদ্যোগে আয়োজিত ‘উল্লাস’ ২০২৬ ইন্টার ক্লাব স্পোর্টসফেস্ট - সিজন ২ উপলক্ষে প্রেস মিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (২৪ অক্টোবর) বেলা ৩:৪৫ মিনিটে গুলশান সেন্ট্রাল পার্ক অ্যান্ড স্পোর্টস কমপ্লেক্সের বাস্কেটবল কমপ্লেক্স, গুলশান, ঢাকায় এ প্রেস মিট অনুষ্ঠিত হয়।
আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এ ক্রীড়া উৎসবে ১৩টি ইভেন্টে দেশের ২৪টি ক্লাবের ১ হাজার ২০০ জনের বেশি ক্রীড়াবিদ অংশ নেবেন। ৩০ অক্টোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে ৭ নভেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে এবারের আয়োজন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এর সভাপতি ডা. ওয়াহিদুজ্জামান (তমাল), সেক্রেটারি জেনারেল ও উল্লাস অরগানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান মেহেদী হাসান, ক্লাবের সহ সভাপতি ও উল্লাস অরগানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান, এম আমির আলী মোস্তফা উল্লাস অরগানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান, ইফফাত আমবারিন জয়া, উল্লাস অরগানাইজিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ক্লাবের কার্য নির্বাহী কামিটির ও উল্লাস অরগানাইজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উল্লাস আয়োজক কমিটির স্পোর্টস কো-অর্ডিনেটর ফুয়াদ বিন সাজ্জাদ এবং প্রেস, মিডিয়া ও মার্কেটিং কো-অর্ডিনেটর অজয় কুমার কুন্ডু। আরও উপস্থিত ছিলেন ‘উল্লাস’ ২০২৬ ইন্টার ক্লাব স্পোর্টসফেস্ট-সিজন ২ এর গোল্ড স্পনসর ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জেরিন করীম।
অনুষ্ঠানে গুলশান ইয়ুথ ক্লাব লিমিটেড—এর নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহের সম্মানিত প্রধান সমন্বয়কারী ও অফিস সমন্বয়কারীগণ এবং গুলশান ইয়ুথ ক্লাব ‘উল্লাস’ ২০২৬ ইন্টার ক্লাব স্পোর্টসফেস্ট-সিজন ২ এর বিভিন্ন কনভেনর ও কো-কনভেনর, এবং বিভিন্ন স্বনামধন্য পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান সমুহের সম্মানিত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
গুলশান ইয়ুথ ক্লাব লিমিটেড—এর সভাপতি ডা. ওয়াহিদুজ্জামান (তমাল) ‘উল্লাস’ ২০২৬-কে সফল ও স্মরণীয় করে তুলতে অংশগ্রহণকারী সকল ক্লাব ও তাঁদের ক্রীড়াবিদদের আন্তরিক অংশগ্রহণ এবং ক্রীড়াঙ্গনের প্রসারে তাঁদের অঙ্গীকারের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সভাপতি রাজউকের চেয়ারম্যানের প্রতি তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি, রাজউকের আওতাধীন এই কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের ওপর অর্পণ করায় তিনি রাজউকের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁদের এই আস্থা ও সহযোগিতা গুলশান ইয়ুথ ক্লাবকে উৎসাহিত করেছে। সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই আস্থার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে ক্লাবটি কমপ্লেক্সটির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে যাবে।
‘উল্লাস’ ২০২৬ আয়োজনকে সম্ভব করে তুলতে যেসব স্পনসর ও পার্টনার উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, সকলের অংশগ্রহণ, ক্রীড়াসুলভ মনোভাব, সহযোগিতা ও অব্যাহত সমর্থনই এই ক্রীড়া উৎসবকে সফল ও স্মরণীয় করে তুলবে।
উল্লাস ২০২৬-এর আয়োজক কমিটির প্রেস, মিডিয়া ও মার্কেটিং সমন্বয়ক জনাব অজয় কুমার কুন্ডু স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথি, অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহের প্রতিনিধি, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তিনি উল্লাস ২০২৬-এর সাফল্য কামনায় সকলের সৌজন্যমূলক উপস্থিতি, সহযোগিতা ও মূল্যবান অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
‘উল্লাস’ ২০২৬ আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মেহেদী হাসান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী ক্লাবের প্রতিনিধি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যদের উপস্থিতি ও মূল্যবান সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আয়োজনটির বিস্তারিত তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন। আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আয়োজনের শুভ সূচনা হবে। এরপর সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, যা ৭ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।
মেহেদী হাসান জানান যে, এবারের উৎসবে থাকছে ১৩টি ক্রীড়া ইভেন্ট-১০০ বল ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, দাবা, ফুটবল (৭-এ-সাইড), গলফ, ৮ বল পুল, প্যাডেল বল, সাঁতার, টেবিল টেনিস, টেনিস, কুইজ ও আর্ম রেসলিং। এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য ২৪টি ক্লাব অংশগ্রহণ করবে এবং এতে ১২০0 জনেরও বেশি ক্রীড়াবিদ অংশ নেবেন।
অংশগ্রহণকারী ক্লাবসমূহ
অল কমিউনিটি ক্লাব লিমিটেড, বনানী ক্লাব লিমিটেড, বাংলাদেশ চায়না ক্লাব লিমিটেড, বারিধারা কসমোপলিটন ক্লাব, বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ ক্লাব, ক্যাডেট কলেজ ক্লাব, ক্লাব নটরডেমিয়ান্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ক্লাব শাহীন লিমিটেড, করপোরেট এক্সিকিউটিভ ক্লাব, ঢাকা বোট ক্লাব লিমিটেড, ঢাকা ক্লাব লিমিটেড, গুলশান ক্লাব লিমিটেড, গুলশান নর্থ ক্লাব লিমিটেড, আইবিএ অ্যালামনাই ক্লাব লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল রিক্রিয়েশন ক্লাব লিমিটেড, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিমিটেড, নেদারল্যান্ডস রিক্রিয়েশন সেন্টার (ডাচ ক্লাব, ঢাকা), নর্ডিক ক্লাব, সেইন্টস ক্লাব লিমিটেড, সিলেট ক্লাব লিমিটেড, দ্য ব্রিটিশ এইড গেস্ট হাউস অ্যাসোসিয়েশন (বাগা) ক্লাব, উত্তরা ক্লাব লিমিটেড এবং আয়োজক ক্লাব: গুলশান ইয়ুথ ক্লাব লিমিটেড।
মেহেদী হাসান আরও বলেন, স্পনসর ও পার্টনারদের উদার সহযোগিতা, আস্থা ও অঙ্গীকার এ আয়োজনকে প্রাণবন্ত ও সফল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিযোগিতার বিস্তারিত সময়সূচি উপস্থাপন করেন।
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ‘উল্লাস’ ২০২৬ ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য আনন্দময় ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। পাশাপাশি এ আয়োজন অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সুস্থ প্রতিযোগিতার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করবে।
গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি ও আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান উভয়েই আয়োজনটি সফল করতে অংশগ্রহণকারী ক্লাব, ক্রীড়াবিদ, পৃষ্ঠপোষক ও সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন।