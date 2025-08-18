আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় বাড়ল ১৮০ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে শিল্পের কাঁচামাল এবং কৃষি উপকরণের আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় নতুন করে ১৮০ দিন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন নিয়মে শিল্পের কাঁচামাল এবং কৃষি উপকরণের আমদানি মূল্য বৃদ্ধি ৩৬০ দিন করায় ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন।
আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়, ব্যাক টু ব্যাক আমদানি, কৃষি উপকরণ ও রাসায়নিক সার আমদানিসহ শিল্পের কাঁচামাল সাপ্লায়ার্স ও বায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে বিলম্ব মূল্য পরিশোধ সীমা ১৮০ দিন ছিল। এ সীমা বাড়িয়ে ৩৬০ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে চলমান ডলার সংকটে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আমদানি মূল্য দেরিতে পরিশোধের সুযোগ পাবেন আমদানিকারকেরা। এ সুযোগ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ চলতি বছরের পুরো সময় পর্যন্ত বহাল রাখা হবে। তবে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুর দিকে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ক্রেডিট মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সদস্যভুক্ত মিলগুলোর জন্য এ সুবিধা চেয়েছিল সংগঠনটি। গত ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বরাবর এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়ে আবেদন করা হয়। আমদানির ক্ষেত্রে ক্রেডিট মেয়াদ সদ্যবিদায়ী বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধির দাবি করা হয়েছিল।
বিটিএমএ জানায়, বিটিএমএ প্রাইমারি টেক্সটাইল সেক্টরের সর্ববৃহৎ সংগঠন, এর সদস্যসংখ্যা এক হাজার ৮৫০। এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বেসরকারি খাতে একক বিনিয়োগ হিসেবে সর্বাধিক। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০-৮৬ শতাংশ অর্জিত হচ্ছে টেক্সটাইল ও অ্যাপারেলস খাত থেকে। যার ৭০ ভাগের জোগানদাতা টেক্সটাইল খাত এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিটেশন প্রায় ৩০ শতাংশ। তাই বিটিএমএর সদস্য মিলগুলো বর্তমানে আমদানি পরিপূরক শিল্প হিসেবে বিবেচিত। চিঠির মাধ্যমে আবেদন জানিয়ে বলা হয়, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিসহ উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহ কাঁচামাল আমদানিকালে বিনিময় হার জনিত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এসব কারণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সুযোগ চেয়েছিল সংগঠনটি।
