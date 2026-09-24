জামিনের ৫ দিন পরই বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার বিএনপির সাবেক নেতা

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে মাদক মামলায় জামিনে মুক্ত হওয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় আবারও ১ হাজার ৮০০ ইয়াবাসহ স্থানীয় বিএনপির এক বহিষ্কৃত নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।
গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার হোসেনগাঁও ইউনিয়নের রাউৎনগর মিশনপাড়া এলাকায় অভিযুক্তের নিজ বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি নাজির হোসেন (৫১) ওই এলাকার মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি হোসেনগাঁও ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন। মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিপূর্বে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।
ডিএনসি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় নাজির হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার ৮০০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
এর আগে গত ৩১ আগস্ট ১৪৫টি ইয়াবা, একটি মোটরসাইকেল ও নগদ ১০ লাখ টাকাসহ হরিপুর থানা-পুলিশের হাতে স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নাজির হোসেন। ওই মামলায় সম্প্রতি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। তবে কারাগার থেকে বের হওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় আবারও বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ ধরা পড়লেন তিনি।
রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী জানান, গ্রেপ্তার আসামিকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
আগুনে ঘরের আসবাব, কাপড়চোপড়, বই-খাতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। ঘরটি তালাবদ্ধ করে দেওয়ায় ভেতরে থাকা ১৫টি হাঁস ও প্রায় ৪০টি দেশি মুরগিও পুড়ে মারা গেছে বলে পরিবারের দাবি। তাঁদের ভাষায়, পরনের কাপড় ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।২৫ মিনিট আগে
ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর প্রাইভেট কার থেকে দুজন নেমে আসার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এতে গাড়ির চালকের আসন থেকে কালো টি-শার্ট পরা এক কিশোরকে নামতে দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে
স্কুলছাত্র ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের পর কুমিল্লাজুড়ে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান শুরু করেছে জেলা পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যার পর জেলার ১৮টি থানায় একযোগে শুরু হওয়া এ অভিযানে রাত দেড়টা পর্যন্ত ৬২৪ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীও রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
প্রাথমিকভাবে দ্রুতগতির কোনো যানবাহনের চাপায় তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করেছিল পুলিশ। তবে নিহতের পরিবার ও স্বজনেরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করে আসছেন।২ ঘণ্টা আগে