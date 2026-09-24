Ajker Patrika
En
ঠাকুরগাঁও

জামিনের ৫ দিন পরই বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার বিএনপির সাবেক নেতা

রাণীশংকৈল (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
জামিনের ৫ দিন পরই বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার বিএনপির সাবেক নেতা
বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার বিএনপির সাবেক নেতা নাজির হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে মাদক মামলায় জামিনে মুক্ত হওয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় আবারও ১ হাজার ৮০০ ইয়াবাসহ স্থানীয় বিএনপির এক বহিষ্কৃত নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার হোসেনগাঁও ইউনিয়নের রাউৎনগর মিশনপাড়া এলাকায় অভিযুক্তের নিজ বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি নাজির হোসেন (৫১) ওই এলাকার মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে। তিনি হোসেনগাঁও ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন। মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিপূর্বে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ডিএনসি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় নাজির হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার ৮০০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গত ৩১ আগস্ট ১৪৫টি ইয়াবা, একটি মোটরসাইকেল ও নগদ ১০ লাখ টাকাসহ হরিপুর থানা-পুলিশের হাতে স্ত্রীসহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নাজির হোসেন। ওই মামলায় সম্প্রতি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। তবে কারাগার থেকে বের হওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় আবারও বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ ধরা পড়লেন তিনি।

রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী জানান, গ্রেপ্তার আসামিকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওইয়াবাগ্রেপ্তারমাদকরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত