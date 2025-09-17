Ajker Patrika
> সারা দেশ
> টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আহত লিলি আক্তারকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত লিলি আক্তারকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এস এম আনিছুর রহমান ওরফে উত্তম নামে বিএনপির এক নেতার স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আনিছুর রহমান উপজেলার মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের কুইজবাড়ী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত লিওন বেকারির মালিক ও বিএনপি নেতা আনিছুরের খোঁজে তাঁর বেকারিতে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা আহত লিলি আক্তারকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ জানান, বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান উত্তমের স্ত্রীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। উত্তমকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনা যারাই ঘটিয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি করেন তিনি।

টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহমেদ বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাটাঙ্গাইলবিএনপিঢাকা বিভাগঅভিযোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

নিজের বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি কলেজশিক্ষকের

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে, এবার বেড়েছ ২২ পূজা মণ্ডপ

কুষ্টিয়ায় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে, এবার বেড়েছ ২২ পূজা মণ্ডপ

চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ, মালিকসহ ১০ শ্রমিক দগ্ধ

চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে বিস্ফোরণ, মালিকসহ ১০ শ্রমিক দগ্ধ

সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর চালু হলো লালমনিরহাট-ঢাকা রেল যোগাযোগ

সাড়ে ১৩ ঘণ্টা পর চালু হলো লালমনিরহাট-ঢাকা রেল যোগাযোগ

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ