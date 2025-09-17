টাঙ্গাইলে বিএনপি নেতার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইল সদর উপজেলার এস এম আনিছুর রহমান ওরফে উত্তম নামে বিএনপির এক নেতার স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আনিছুর রহমান উপজেলার মগড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে সদর উপজেলার মগড়া ইউনিয়নের কুইজবাড়ী বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত লিওন বেকারির মালিক ও বিএনপি নেতা আনিছুরের খোঁজে তাঁর বেকারিতে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী লিলি আক্তারকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। স্থানীয়রা আহত লিলি আক্তারকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ জানান, বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান উত্তমের স্ত্রীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। উত্তমকে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে।
তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনা যারাই ঘটিয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি করেন তিনি।
টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহমেদ বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।
