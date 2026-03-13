৭ মার্চের ভাষণ স্থগিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়: কাদের সিদ্দিকী

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) বলেছেন, ৭ মার্চের ভাষণ স্থগিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গতকাল বৃহস্পতিবার ইফতারের পর টাঙ্গাইলের সখীপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এই ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে।
কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিএনপি ক্ষমতায় আসলে জাতির পিতা জিয়াউর রহমান, আমি এ রকম চিন্তা করি না। আমি যেমন বঙ্গবন্ধুর অবদান সমস্ত অন্তর দিয়ে স্বীকার করি, ঠিক তেমনই মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান ওই ভাবেই স্বীকার করি। তাই কী বাদ দেওয়া হলো আর কী রাখা হলো—সেটা বড় কথা না, বড় কথা হলো দেশের মানুষের কাছে কোনটা গ্রহণীয়।
‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন—এই দিবসটি পালন করলেও যা হবে, পালন না করলেও তেমনই। এটা যদি বাংলার মানুষের অন্তরে থাকে, সেটাই হবে সার্থকতা। তবে ৭ মার্চের ভাষণ স্থগিত করা বুদ্ধিমানের কাজ না। বাঙালির জন্যে, বাঙালির ঐতিহ্য এতে ভূলুণ্ঠিত হবে।’
সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে হট্টগোল প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘গণতন্ত্র থাকলে হট্টগোল থাকবে। বর্তমান সরকার ঠিক কাজ করেছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এটা তারেক রহমানের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত।’
কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘রাষ্ট্রপতির ভাষণ সাধারণত সরকার লিখে দেয়। যা লিখে দেয় তা-ই রাষ্ট্রপতিকে পড়তে হয়। এ রাষ্ট্রপতিও তা-ই পড়েছেন। উনি কোনো ভুলভ্রান্তি করেন নাই। যেভাবে দিয়েছেন, সেভাবেই পড়ে দিয়েছেন। আমরা দেখতে চাই, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকে কি না, সেখানে দেশের মানুষের সম্মান থাকে কি না, দেশের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব পায় কি না। এ ছাড়া অন্য কিছু চাই না।’
ইফতার মাহফিলে উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুস ছবুর খানের সভাপতিত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম সরকার লাল, ইদ্রিস শিকদার, মানবিক তুহিন সিদ্দিকীসহ দলীয় অন্যান্য নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মহাসড়কের পাশেই একটি শিশুকে তরল খাবার খাওয়ানোর ফিডারের অংশ, চারজনের চারটি জুতা এবং অসংখ্য কাচের টুকরা। খুলনা-মোংলা মহাসড়কের বেলাই সেতুর কয়েকশ গজ দক্ষিণে দুর্ঘটনাস্থলের দৃশ্য এটি। এই স্থানটিতে গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেলে খুলনা মোংলা মহাসড়কে বেলাই ব্রিজ নামক স্থানে নৌবাহিনীর...৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে সাত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়দানকারী এবং সম্প্রতি ছাত্রদলে যোগ দেওয়া মো. রিদুয়ান সিদ্দিকী এই মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিকেলে চট্টগ্রাম সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক কাজী মিজানুর রহমানের আদালতে...১৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভিজিএফ চালের কার্ড বিতরণ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চরগোলকনগর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।২১ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পঞ্চগড় থেকে রংপুরগামী পাথরবোঝাই ট্রাক এবং রংপুর থেকে সৈয়দপুরমুখী ইউরিয়া সারবোঝাই বিআরটিসি ট্রাক রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ হাজীপুর খারুভাজ এলাকায় পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই ট্রাকের সামনের কেবিন দুমড়েমুচড়ে যায়।৩০ মিনিট আগে