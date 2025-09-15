Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সুনামগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ওসিসহ আহত ২০

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ডাব বেচাকেনা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি, এসআই ও চার পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার পৌর মাল্টিপারপাস মার্কেটের সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে কয়েকজন টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। বাকিরা গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সরোয়ার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, ১২ সেপ্টেম্বর উপজেলার পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডে ডাব বেচাকেনা নিয়ে শ্রীরামকান্দি গ্রামের ডাব বিক্রেতা মো. হামজা (২৫) ও পাটগাতী সরদারপাড়া এলাকার ক্রেতা জিয়ারুল মোল্লার (২১) মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। তখন একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার জেরে দুই গ্রামের মুরব্বিদের নিয়ে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৌর মাল্টিপারপাস মার্কেটে সালিস ডাকা হয়।

সন্ধ্যার দিকে সালিস চলার সময় মার্কেটের বাইরে দুই গ্রামের দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। একপর্যায়ে মাইকে ঘোষণা দিয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। তখন পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে সংঘর্ষ থামাতে গেলে টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি, এসআই ও চার পুলিশ সদস্যসহ দুই গ্রামের অন্তত ২০ জন আহত হয়। পরে গোপালগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের সময় ফুটপাতের প্রায় ১০টি দোকান ভাঙচুর করা হয়।

গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সারোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এ সময় ইটের আঘাতে টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি জাহিদুল ইসলামসহ চার পুলিশ সদস্য আহত হন। বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ছাড়া ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা হয়নি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জগোপালগঞ্জসংঘর্ষ
