সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ শহরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (মিশুক) সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) পরিমল চন্দ্র ঘোষ (৫৭) নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা পুলিশ লাইনের আঞ্চলিক সড়কের বাস টার্মিনাল মসজিদের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই এসআই সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাবনার বেড়া উপজেলার মালদাপাড়ার পরেশ চন্দ্র ঘোষের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুলিশ লাইন থেকে মোটরসাইকেলে পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন এসআই পরিমল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত মিশুকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং পরে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মিশুকচালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ শহরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (মিশুক) সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) পরিমল চন্দ্র ঘোষ (৫৭) নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা পুলিশ লাইনের আঞ্চলিক সড়কের বাস টার্মিনাল মসজিদের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই এসআই সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন। তিনি পাবনার বেড়া উপজেলার মালদাপাড়ার পরেশ চন্দ্র ঘোষের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুলিশ লাইন থেকে মোটরসাইকেলে পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন এসআই পরিমল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত মিশুকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং পরে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মিশুকচালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজী মহি উদ্দিন পলাশ (৩৩) নামের এক বাংলাদেশির লাশ ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পলাশের পার্শ্ববর্তী এক দোকানদার বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানান।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে চাল আমদানি করা হচ্ছে। রাজধানীসহ দেশের বাজারগুলোয় বেড়েছে সেই চালের সরবরাহ। এতে স্থানীয় বাজারে গত এক সপ্তাহে চালের দাম কেজিপ্রতি ৪ টাকা পর্যন্ত কমেছে। রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মানিকনগর, রামপুরাসহ বিভিন্ন বাজার ঘুরে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।৭ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন গুদামে পচা ও নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হয়েছে। গত জুন ও জুলাই মাসে চালগুলো গুদামে ঢোকানো হয়েছে। এর মধ্যে সম্প্রতি দুটি গুদামে নিম্নমানের চাল থাকার বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে তদন্তও শুরু হয়েছে। তদন্তের সময় গুদামগুলোয় সরবরাহের রেজিস্টার ও পরিদর্শন বহি..৭ ঘণ্টা আগে
ঝালকাঠির রাজাপুরে একটি এতিমখানায় ব্যাপক অনিয়ম ও সরকারি বরাদ্দের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম সাহিত্যিক অধ্যক্ষ মো. ইসমাইল হোসেন এতিমখানা। এটির অবস্থান উপজেলার উত্তর উত্তমপুর গ্রামে। কাগজ-কলমে প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৮ জন শিশু থাকলেও বাস্তব চিত্র অন্যরকম।৭ ঘণ্টা আগে