Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

যমুনা সেতুর পশ্চিম মহাসড়কে যানজট, ভোগান্তিতে ঢাকামুখী যাত্রীরা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
যমুনা সেতুর পশ্চিম মহাসড়কের ঢাকা-রাজশাহী রুটে দীর্ঘ যানজট। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে কর্মজীবী মানুষের কর্মস্থলে ফেরার চাপ এবং সড়কে একটি গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার ভোরের দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম মহাসড়কের ঢাকা-রাজশাহী রুটের সয়দাবাদ, মুলিবাড়ি চেকপোস্ট, কড্ডার মোড় ও ঝাঐল এলাকায় যানজট শুরু হয়। পরে তা আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানায়, সেতুর পূর্ব পাশে টাঙ্গাইল এলাকায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ার পর যান চলাচল ব্যাহত হয়। এর প্রভাব পড়ে সেতুর পশ্চিম পাশেও। এ সময় যানবাহনের চাপ বাড়তে থাকায় সয়দাবাদ, মুলিবাড়ি চেকপোস্ট ও কড্ডার মোড় এলাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়।

ঢাকামুখী যাত্রী আল আমিন জানান, সকাল ৬টার দিকে কড্ডার মোড় এলাকা থেকে তিনি গাড়িতে ওঠেন। সেতু পার হতে তাঁর প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে, যেখানে সাধারণ সময়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটেই এ পথ অতিক্রম করা যায়।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সেলিম রেজা বলেন, ভোর থেকেই যানজট শুরু হয়েছে। সেতুর পূর্ব পাশে একটি দুর্ঘটনার কারণে যান চলাচল ধীর হয়ে পড়ে। এতে যানবাহনের চাপ তৈরি হয়। তিনি জানান, যানজট নিরসনে পুলিশ কাজ করছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন বলেন, রাতে প্রচুর যানবাহনের চাপ ছিল। সকালের দিকে তা কিছুটা কমেছে। বর্তমানে হাটিকুমরুল ইন্টারচেঞ্জ এলাকায় যানজট নেই।

