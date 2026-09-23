রাজশাহী-ঢাকা রুটে বাসের ভাড়া বেড়েছে ১০০ টাকা

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর রাজশাহী-ঢাকা রুটে লোকাল বাসের ভাড়া ১০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকাল বাসগুলো ইতিমধ্যে বাসের এই বাড়তি ভাড়া আদায় শুরু করেছে। তবে নতুন চার্ট না আসায় দূরপাল্লার এসি ও বিজনেস ক্লাসের বাসগুলোর ভাড়া একই আছে।
রাজশাহী-ঢাকা রুটে চলাচল করে আরপি স্পেশাল বাস। আগে এই বাসের ভাড়া ছিল ৬০০ টাকা। এখন নেওয়া হচ্ছে ৭০০ টাকা। এই বাসের রাজশাহীর কাউন্টার মাস্টার মো. সাগর জানান, সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর তারা ১০০ টাকা ভাড়া বাড়িয়েছেন।
সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর প্রতি কিলোমিটারে বাসের ভাড়াও ১৭ পয়সা বাড়িয়েছে। সে হিসেবে লোকাল বাসে রাজশাহী-ঢাকা রুটের ভাড়া বাড়ে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা। কিন্তু ১০০ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আরপি স্পেশালের কাউন্টার মাস্টার কোনো মন্তব্য করেননি।
রাজশাহী নগরের শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, শ্যামলী পরিবহন, দেশ ট্রাভেলসসহ বিলাসবহুল বাসগুলোর কাউন্টারে ভাড়ার নতুন চার্ট আসেনি। ন্যাশনাল ট্রাভেলসে রাজশাহী-ঢাকা রুটে আগে নন-এসি বাসের ভাড়া ছিল ৭৩০ টাকা। এখনো সেটিই আদায় করা হচ্ছে। তবে বিজনেস ক্লাস এসি বাসের ভাড়া ১০০ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৪০০ টাকা করা হয়েছে। ইকোনমিক ক্লাসের এসি বাসের ভাড়া আগের মতো ৯৫০ টাকাই আছে।
শ্যামলী পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার এনামুল হক জানান, নতুন চার্ট আসেনি বলে তারা এখনো রাজশাহী-ঢাকা নন-এসি বাসের ভাড়া নিচ্ছেন ৭৩০ টাকা। বিজনেস ক্লাস এসি বাসের ভাড়া ১ হাজার ৩০০ টাকা। মালিকপক্ষ নতুন চার্ট সরবরাহ না করায় আগের ভাড়াই নেওয়া হচ্ছে।
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