একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় তিনি নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে প্রয়াত বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার আমিনুল হকের কবর জিয়ারত শেষে এক সমাবেশে এই আহ্বান জানান তিনি। এ সময় তিনি রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিনকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর পক্ষে থাকার আহ্বান জানান।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, একটা দল বিএনপিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে তারা ফায়দা নিতে চায়। এ ব্যাপারে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না। তিনি বলেন, ‘আরেকটা দল ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, এদের দ্বারা দেশের পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব না।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘ব্যারিস্টার আমিনুল হক মানুষের জন্য কাজ করেছেন। এই এলাকায় তাঁর পরিবারের অবদান আছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব এবার এই আসনে ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ভাই শরিফ সাহেবকে দিয়েছেন। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে তাঁর পক্ষে কাজ করতে হবে।’
এর আগে তিনি গোদাগাড়ীর ফাজিলপুর গোরস্থানে বিএনপির প্রয়াত ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমিনুল হকের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ভাই শরিফ উদ্দিন, বিএনপির চেয়ারপারসনের অন্যতম উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কবর জিয়ারতের পর মির্জা ফখরুল ইসলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হন।
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নে সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার হয়ে সরোয়ার হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সদর উপজেলার বানিয়াকাঠি এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত সরোয়ার হোসেন সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকুরজনা এলাকার গনি হাওলাদারের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, সরোয়ার হোসেন নগদ টাকার ব্যবসা (সুদ) করতেন। ইলিয়াস নামের এক ব্যক্তি সরোয়ারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা শোধ করার কথা বলে ইলিয়াস তাঁর ভাইকে নিজের বাড়িতে ডাকেন।
দেলোয়ার হোসেনের অভিযোগ, ‘টাকা দেওয়ার অজুহাতে ডেকে নিয়ে চার-পাঁচজন মিলে দা ও রড দিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর হামলা করে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আমার ভাই হামলাকারী এবং হামলার কারণ উল্লেখ করে জবানবন্দি দিয়েছেন।’
হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় সরোয়ার হোসেনকে প্রথমে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানেই রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ বর্তমানে বরিশালে রয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রংপুরের ব্যবসায়ী আশরাফুল হককে হত্যা করে তাঁর লাশ ২৬ টুকরো করে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের পাশে দুটি ড্রামে ফেলে রাখার ঘটনায় প্রধান আসামির প্রেমিকা শামীমা আক্তার ওরফে কোহিনুরকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব–৩। গতকাল শুক্রবার সকালে কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার বড় বিজরা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে জরেজকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার সকালে র্যাব-৩-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফায়েজুল আরেফিন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আশরাফুল হক ও ফরেজুল ইসলাম জরেজ বন্ধু ছিলেন। আশরাফুলের কাছে অনেক টাকা-পয়সা আছে এটা জরেজ জানতেন। তাই তাঁকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করে। নিজের প্রেমিকা শামীমাকে কাজে লাগান তিনি। তাঁরা ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।
এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এক মাস ধরে শামীমা মোবাইল ফোনে আশরাফুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।
গত ১১ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে ব্যবসা–সংক্রান্ত পাওনা আদায়ের কথা বলে জরেজ আশরাফুলকে রংপুর থেকে ঢাকায় ডেকে আনেন। ঢাকায় এসে পরদিন ১২ নভেম্বর তিনজন মিলে শনিরআখড়ার নূরপুর এলাকায় সাড়ে ৫ হাজার টাকায় একটি বাসা ভাড়া নেন।
জরেজের নির্দেশনা অনুযায়ী শামীমা প্রেমের অভিনয় করে আশরাফুলকে মালটার শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ান। জরেজ বাইরে থেকে তাঁদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করেন।
শামীমার জবানবন্দির বরাত দিয়ে র্যাব জানায়, ১২ নভেম্বর দুপুরে আশরাফুল পুরোপুরি অচেতন হয়ে গেলে জরেজ তাঁর হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে দেন। এরপর ইয়াবা সেবন করে জরেজ হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকেন। এতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই আশরাফুলের মৃত্যু হয়।
মৃতদেহ একই ঘরে রেখে রাতে জরেজ ও শামীমা অবস্থান করেন এবং শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন।
১৩ নভেম্বর সকালে জরেজ চাপাতি ও দুটি নীল ড্রাম কিনে এনে আশরাফুলের লাশ ২৬ টুকরা করে ড্রামে ভরেন। দুপুরে একটি সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করে ড্রামগুলো বাসা থেকে বের করেন। ধরা পড়ার আশঙ্কায় অটোরিকশা পরিবর্তন করে হাইকোর্ট এলাকায় পৌঁছান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা দেখে তাঁরা দ্রুত পানির পাম্প সংলগ্ন বড় গাছের নিচে ড্রাম দুটি ফেলে পালিয়ে যান।
ঘটনার পর শামীমাকে কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন জরেজ। জরেজ নিজে রংপুরে ফেরার কথা বললেও এরপর থেকে গা-ঢাকা দেন।
১১ নভেম্বর থেকে আশরাফুলের ফোন বন্ধ পাওয়ায় পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ১৩ নভেম্বর হাইকোর্ট এলাকার পানির পাম্পের পাশে পড়ে থাকা দুটি ড্রাম থেকে এক পুরুষের ২৬ খণ্ড মরদেহ উদ্ধার করে শাহবাগ থানা-পুলিশ। আঙুলের ছাপ বিশ্লেষণ করে তা আশরাফুল হকের বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।
ঘটনার রাতেই আশরাফুলের বোন শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। র্যাব–৩ তদন্তে নেমে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রধান সহযোগী শামীমাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিরআখড়ার বাসা থেকে আশরাফুলের রক্তমাখা পাঞ্জাবি–পায়জামা, হত্যায় ব্যবহৃত দড়ি, স্কচটেপ, একটি গেঞ্জি, হাফপ্যান্টসহ বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, ব্ল্যাকমেল করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিযুক্তদের। তবে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল কি না, তা প্রধান আসামি জরেজকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে।
গ্রেপ্তার শামীমাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ১ নম্বর হরণী ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এবং সেবার বিপরীতে অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলে তাঁকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ তিন শতাধিক স্থানীয় নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।
এ সময় বক্তব্য দেন হরণী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান দোলন, ইসলামী আন্দোলনের উত্তর শাখার সভাপতি মো. আবু যর গিফারী সুমন, হরণী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি তারিকুল মাওলা, হরণী ইউনিয়ন জাতীয় নাগরিক পার্টির সহসভাপতি গিয়াস উদ্দিন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস হরণী ইউনিয়নের সভাপতি ইলিয়াস গাজী, হরণী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল এহসান জুয়েল, কৃষক দল হাতিয়া উত্তর শাখার সভাপতি হুমায়ুন কবির, হরণী ইউনিয়ন যুব আন্দোলন সভাপতি আসাদুল্লাহ গালিব, হরণী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. সাদ্দাম হোসেন, হরণী ইউনিয়ন জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধি মো. রাসেল মাহমুদ প্রমুখ।
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করে বলেন, সচিব নজরুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সরকারি বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে নিয়মিত অর্থ আদায় করছেন। ভিজিডি কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, জেলেদের চাল, ট্রেড লাইসেন্স এবং জন্মনিবন্ধনসহ অন্যান্য সরকারি সুবিধা পেতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের ঘুষ দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।
সদ্য চালু হওয়া অনলাইনভিত্তিক ভিজিডি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায়ও দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয় সচিবের বিরুদ্ধে। বক্তারা দাবি করেন, এসব অনিয়মের কারণে ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এবং ইউনিয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা আরও অভিযোগ করেন, সচিবের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন, ইউপি সদস্য এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সচিবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন।
থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের থানচি উপজেলার নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে গোসল করতে নেমে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ পর্যটকের নাম মো. ইকবাল হোসেন (২৪)। তিনি ঢাকা জেলার ডেমরা থানার সারুলিয়া এলাকার রসুলনগরের মফিজুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এই নিখোঁজের ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, মো. ইকবাল হোসেনসহ ১৭ জনের একটি পর্যটক দল ঢাকা থেকে নাফাখুম পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণে গিয়েছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোসল করতে নেমে তিনি নিখোঁজ হন।
নাফাখুম অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় নিখোঁজ হওয়ার খবর তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনকে জানানো সম্ভব হয়নি। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে পর্যটক দলের পাঁচ সদস্য থানচি থানা ও উপজেলা প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করেন।
খবর পাওয়ার পর উপজেলা প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। নিখোঁজ পর্যটককে উদ্ধারের জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিজিবি, পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে তল্লাশি চলছে।
