রাজশাহী ইন্টারন্যাশনাল জুনিয়র টেনিসে ১০ দেশের শতাধিক খেলোয়াড়

৩১তম রাজশাহী আন্তর্জাতিক (অনূর্ধ্ব-১৮) জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সে বেলুন-ফেস্টুন উড়িয়ে ও কেক কেটে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
আন্তর্জাতিক এই আসরে ১০ দেশের শতাধিক তরুণ টেনিস খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, থাইল্যান্ড, চায়নিজ তাইপে, হংকং, নেপাল, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়েরা এই আসরে লড়ছেন। ১০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা।
বালক ও বালিকা এককে ৩২ জন করে এবং দ্বৈত ইভেন্টে ১৬টি করে ড্র রাখা হয়েছে। বালকদের মধ্যে থাইল্যান্ডের লিকুল পাটচারাফুল এবং বালিকাদের মধ্যে ভারতের শেখ শাজফা শীর্ষ র্যাঙ্কিংয়ের খেলোয়াড় হিসেবে অংশ নিচ্ছেন। এবারের আসরে রাজশাহীর পাঁচজন খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে রাকিন রহমান ও বকুল আলী মূল ড্রয়ে খেলবেন।
আয়োজকেরা জানান, দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বিদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এই সুযোগ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের দক্ষতা যাচাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ইউসুফ আলী, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান ও বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ।
আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হাবিবুর রহমান, মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. ফয়জুল কবির, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ আশিক সাঈদ প্রমুখ।
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