তাড়াশে কোচের ধাক্কায় মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে নিহত ১

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কোচের ধাক্কায় মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে ঘটনাস্থলেই নায়েব আলী প্রামাণিক (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার দেবীপুর গ্রামের মৃত রব্বান প্রামাণিকের ছেলে। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের মহিষলুটি নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাড়াশ উপজেলার মহিষলুটি মাছের আড়ত থেকে একটি মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান মহাসড়কে ওঠার চেষ্টা করলে হানিফ এন্টারপ্রাইজের একটি কোচের ধাক্কায় এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ সময় নায়েব আলী পিকআপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা এলাকায় হওয়ায় তারা নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

সিরাজগঞ্জনিহতরাজশাহী বিভাগতাড়াশমহাসড়ক
