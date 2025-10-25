তাড়াশে কোচের ধাক্কায় মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে নিহত ১

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে কোচের ধাক্কায় মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে ঘটনাস্থলেই নায়েব আলী প্রামাণিক (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার দেবীপুর গ্রামের মৃত রব্বান প্রামাণিকের ছেলে। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টায় হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের মহিষলুটি নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাড়াশ উপজেলার মহিষলুটি মাছের আড়ত থেকে একটি মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান মহাসড়কে ওঠার চেষ্টা করলে হানিফ এন্টারপ্রাইজের একটি কোচের ধাক্কায় এটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ সময় নায়েব আলী পিকআপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা এলাকায় হওয়ায় তারা নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।
তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হার্ট ফাউন্ডেশন, রাজশাহীর বার্ষিক সরকারি অনুদান এক কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই কোটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, এখন প্রতিষ্ঠানটি রোগীদের আরও ভালো সেবা দিতে পারবে।
আজ শনিবার সকালে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন রাজশাহীর সভাকক্ষে হৃদ্রোগ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্প্রসারণ-বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘সরকারি বার্ষিক অনুদান এক কোটি থেকে বাড়িয়ে দুই কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এখন সেবা কার্যক্রম আরও ভালো চলবে।’
সচিব আরও বলেন, অনুদানের দুই কোটি টাকার মধ্যে ৪০ শতাংশ ব্যয় হবে বেতন-ভাতা প্রদানে। আর ৬০ শতাংশ ব্যবহৃত হবে সরঞ্জাম ক্রয় ও চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে। উন্নত কার্ডিয়াক সেবা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে বিশেষায়িত অ্যাম্বুলেন্স সংযোজনের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যসচিব।
হৃদ্রোগ এখন দেশের অন্যতম স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মৃত্যুহারের প্রধান কারণ উল্লেখ করে সচিব বলেন, হৃদ্রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরাঞ্চলের জনগণের সেবায় প্রতিষ্ঠানটিকে আরও শক্তিশালী করতেই বার্ষিক সরকারি অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাজশাহীর পরিচালক ও চিফ কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডা. মো. রইছ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু জাফর, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মো. হাবিবুর রহমান এবং সিভিল সার্জন রাজিউল করিম।
ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য এনামুল হকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী। আরও বক্তব্য দেন নির্বাহী সদস্য ডা. মো. ওয়াসিম হোসেন।
বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি
জীবনভর পাশাপাশি ছিলেন একে অপরের ছায়া হয়ে। আর সেই সম্পর্কের গভীরতা এমনই যে মৃত্যুতেও তাঁরা যুগলবন্দী হয়ে রইলেন। নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার কাদিবাড়ী গ্রামে ঘটল এক শোকাবহ ঘটনা, যেখানে স্ত্রীর মৃত্যুর ১১ ঘণ্টা পরই মারা গেলেন তাঁর স্বামী। এই মৃত্যু যেন দেখিয়ে দিল, সত্যিকারের ভালোবাসার সমাপ্তি কেবল একসঙ্গে পথচলাতেই হয়।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কাদিবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা মো. জলিলুর রহমান জলিল মাস্টার (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী আঞ্জুয়ারা বেগম (৬৫) দীর্ঘ ৪৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে ছিলেন একে অপরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। কিন্তু হঠাৎ সেই ছায়া সরে যায়। শুক্রবার বেলা ১টা ২৫ মিনিটে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান আঞ্জুয়ারা বেগম। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনে গভীর শোকে ভেঙে পড়েন স্বামী জলিল মাস্টার। বিকেল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাতে তাঁকে নওগাঁ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টা ২৫ মিনিটে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
একই পরিবারের দুই মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসী। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
ছোট ছেলে মো. রাকিবুল হাসান রকি বলেন, ‘মা-বাবাকে একসঙ্গে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছি। মা হঠাৎ মারা যান। বাবা হালকা অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর বাবাও চলে গেলেন।’
এই দম্পতির গল্প এখন পুরো গ্রামে আলোচনার বিষয়। মানুষ বলছে, ভালোবাসা কখনো মরে না, শুধু রূপ বদলায়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আধিপত্য বিস্তার নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে মো. নাসির মিয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার বিরামপুর গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত নাসির মিয়া ওই গ্রামের মৃত মইজ উদ্দিনের ছেলে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন মিয়ার সঙ্গে একই গ্রামের সাচ্চু গ্রুপের আধিপত্য নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে আজ সকালে দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের আঘাতে সাচ্চু গ্রুপের নাসির মিয়া নিহত হন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম জানান, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফের সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নোয়াখালী প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারের সময় নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সারসহ একটি ট্রলার আটক করে প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ, র্যাব ও কৃষি কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সারগুলো জব্দ করে। তবে এই ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। শনিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন সুবর্ণচর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ।
হারুন অর রশিদ বলেন, আটক করা ট্রলারটিতে ৩৫০ থেকে ৪০০ বস্তা ইউরিয়া সার রয়েছে। যা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে পাচারের উদ্দেশ্যে ট্রলারে মজুত করা হয়েছিল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সারগুলো জব্দ করে এ বিষয়ে একটি নিয়মিত মামলা করা হবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের সুইজের বরইতলা এলাকায় জামাল মাঝির ট্রলারে করে পাচারের সময় সরকারি ৩৫০ বস্তা সার আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে বিষয়টি প্রশাসনকে অবগত করলে পুলিশ ও র্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সারগুলো জব্দ করেন। তবে সেখানে গিয়ে সারের কোনো মালিক পাওয়া যায়নি।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, সারগুলো প্রশাসনের হেফাজতে রয়েছে। সারের মালিকানা দাবি করে এখনো কেউ আসেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
