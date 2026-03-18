Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নিখোঁজের ৩ দিন পর বাড়ির পাশে শিশুর অর্ধগলিত লাশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার চিরাম ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রাম থেকে নিখোঁজের তিন দিন পর শাহিন মিয়া (৩) নামের এক শিশুর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) সকালে উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে শিশুটির বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি গর্ত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। শাহিন মিয়া উপজেলার বাহাদুরপুর এলাকার মোছা ঝর্ণা আক্তারের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু শাহিন ১৪ মার্চ বেলা ৩টার দিকে বাড়ির পাশের উঠানে খেলাধুলা করছিল। খেলাধুলা শেষে বাড়িতে না আসায় শিশুটির মা বাদী হয়ে বারহাট্টা থানায় একটি নিখোঁজের জিডি করেন। নিখোঁজের তিন দিন পর আজ সকালে এলাকাবাসী একটি গর্তে শিশুটির অর্ধগলিত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গর্ত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।

বারহাট্টা থানার ওসি নাজমুল হাসান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ শিশুটির লাশটি উদ্ধার করে। শিশুটির পরিবার এখনো কোনো অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বারহাট্টানেত্রকোনা সদরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

