আমরা মদিনার ইসলামের চর্চা করি, মওদুদীর ইসলামের অনুসারী নই: সালাহউদ্দিন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ২৭
নারায়ণগঞ্জ শহরের ঈদগাহ ময়দানে আজমতে সাহাবা মহাসম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জ শহরের ঈদগাহ ময়দানে আজমতে সাহাবা মহাসম্মেলনে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে নির্বাচনের আগে ইসলামকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ফায়দা হাসিলের চেষ্টা লক্ষ করি। ইদানীং সেটা আরও বেশি লক্ষ করি এ জন্য, একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করে বিভাজিত করতে চায় ও ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়।’

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে শতকরা ৯০ থেকে ৯২ ভাগ মানুষ মুসলমান। আমরা মদিনার ইসলামের চর্চা করি, আমরা রাসুল (সা.) যেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যেই ইসলাম চর্চা করেছেন, সেই ইসলামের অনুসারী আমরা। এখানে আমরা মওদুদী ইসলামের অনুসারী নয় কেউ। সুতরাং, যারা ফেতনা তৈরি করে বাংলাদেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে চায়, তাদের থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে। তাদের থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।’

আজ শনিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ঈদগাহ ময়দানে কাসেমি পরিষদ আয়োজিত আজমতে সাহাবা মহাসম্মেলনের বিশেষ অতিথি সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমাদের পয়লা দ্বীন, বাদমে দুনিয়া। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিগত ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা সরকার ইসলামবিদ্বেষী সরকার ছিল। তারা মুসলিমবিদ্বেষী সরকার ছিল। আওয়ামী লীগের রাজনীতি সাধারণ মানুষ দেখেছে। এটা ইসলামবিরোধী, আলেম নির্যাতনের রাজনীতি, মুসলিমবিদ্বেষী রাজনীতি করেছে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য। আল্লাহর হুকুমে কীভাবে তাদের রাজনীতির সমাপ্ত হয়েছে, আমরা সবাই সাক্ষী।’

তিনি বলেন, ‘সুতরাং, আমরা এমনভাবে রাজনীতি করি, যাতে আমাদের ভালো আদর্শ স্থাপিত হয়। আদর্শিক রাজনীতি করতে হবে, ভালো রাজনীতি করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে অপরাজনীতি বিদায় হবে ইনশা আল্লাহ।’

জমিয়তে উলামায়ে নেতা মুফতি মনির হোসাইন কাশেমীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মাশুকুল ইসলাম রাজীব, বিএনপি নেতা মাসুদুজ্জামান মাসুদ, মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন খান, সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ খান টিপু প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ, বিএনপি, সালাহউদ্দিন আহমদ
বন্দরের ভেতরে ধূমপানের দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে ধূমপান করার কারণে মিন্টু বিশ্বাস নামে এক জেটি সরকারের প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর জরিমানার ৫০ হাজার টাকা পরিশোধের আদেশ দেন চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল জহিরুল ইসলাম। মিন্টু বিশ্বাসের জরিমানা কমানোর দরখাস্তের বরাতে গতকাল শুক্রবার এ খবর জানাজানি হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর সূত্র জানায়, সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান মেসার্স এইচ টি এম এন্টারপ্রাইজ (প্রাইভেট) লিমিটেডের জেটি সরকার মিন্টু বিশ্বাস। গত ২২ অক্টোবর বন্দরের ফায়ার ব্রিগেড পরিদর্শক ও বন্দরের একটি দল মিন্টু বিশ্বাসকে বন্দরের ভেতরে ধূমপানরত অবস্থায় দেখতে পায়। এ সময় তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে উভয় পক্ষের কথা-কাটাকাটি হয়। পরে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (নিরাপত্তা) বন্দরের অভ্যন্তরে ধূমপান করার অপরাধে জেটি সরকার মিন্টু বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট এইচ টি এম এন্টারপ্রাইজ (প্রাইভেট) লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। গত ২৩ অক্টোবর জরিমানার ৫০ হাজার টাকা পরিশোধের জন্য পাঁচ কর্মদিবস সময় দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ধূমপানের কারণে এই জরিমানা করা হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

এ বিষয়ে জেটি সরকার মিন্টু বিশ্বাস বলেন, ‘আমি অপরাধ করছি। আমার জরিমানা হতে পারে। আমার প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা অন্যায়। বিষয়টি নিয়ে আমি ক্ষমা চেয়েছি এবং জরিমানা কমানোর জন্য দরখাস্ত করেছি।’

চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সাত্তার জানান, একজনের অপরাধে অন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। যিনি অপরাধ করবেন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটাই নিয়ম, এটাই আইনের বিধান।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল জহিরুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর যেহেতু একটি কেপিআইভুক্ত বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সেহেতু বন্দরের অভ্যন্তরে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই এখানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখানে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার পাশাপাশি জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টে অ্যাসোসিয়েশন থেকে সদস্যদের মাঝে বন্দরের অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থ বহন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর প্রচারিত পত্রে চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্টে অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক মো. শওকত আলী সিঅ্যান্ডএফ মালিক ও প্রতিনিধিদের বন্দরে প্রবেশের সময় সিগারেট লাইটার ও অন্য কোনো দাহ্য বহন না করার জন্য অনুরোধ করেন।

ধূমপান, বন্দর, চট্টগ্রাম, জরিমানা
সিলেটে পাথরবাহী ট্রাক্টরের চাপায় পর্যটক নিহত, আহত ৫

সিলেট প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে শাহ আরেফিন টিলায় পাথরবাহী ট্রাক্টরের চাপায় মো. জিয়াউল হক (৬৫) নামে এক পর্যটক মারা গেছেন। শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন সম্রাট (৩৭), তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া (২৮), মেয়ে সাওদা (১০) ও ছেলে সিনান (৮) এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রমজান আলী। তাঁদের মধ্যে সিনানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত সম্রাট জানান, তিনি ঢাকার বাড্ডায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বসবাস করেন। জামালপুর থেকে শ্বশুর জিয়াউল হক ও শাশুড়িকে নিয়ে তাঁদের বাসায় বেড়াতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী, সন্তানসহ ঢাকা থেকে গতকাল শুক্রবার সিলেটে আসেন। গতকাল রাতে সিলেট শহরে একটি হোটেলে তাঁরা রাত যাপন করে সকালে সাদাপাথরের উদ্দেশে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় রওনা দেন।

অটোরিকশাটি তাঁদের নিয়ে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের ভোলাগঞ্জ পয়েন্টে আসা মাত্র শাহ আরেফিন টিলার পাথরবাহী ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে পার্শ্ব রাস্তা থেকে মহাসড়কে ওঠার সময় অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ ছয়জন আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়াউল হককে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতসহ সবাইকে সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, ‘দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা ও ট্রাক্টর পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আহত একজন মারা গেছেন। তা ছাড়া অন্য আহতরা সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতের আত্মীয়রা মামলা দায়ের করলে আমরা মামলা নিতে প্রস্তুত আছি।’

সিলেট, কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
ফ্যানের সঙ্গে বাঁধা গামছায় গলায় ফাঁস, বিছানায় হাঁটু গাড়া—উত্তরায় তরুণের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ০৯
আরমান আহমেদ সাফিন (২৫)। ছবি: সংগৃহীত
আরমান আহমেদ সাফিন (২৫)। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর দক্ষিণখানে আরমান আহমেদ সাফিন (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে দক্ষিণখান গোয়ালটেকের মোতালেব মার্কেটের আমানুল্লাহর ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত সাফিন কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গরবশোরিয়া এলাকার স্বপন মিয়ার ছেলে। বর্তমানে গোয়ালটেকের ওই বাসায় ভাড়া থাকতেন। তিনি দক্ষিণখান জুলাই যোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক ছিলেন বলে দাবি করেছেন অনেকেই।

সরেজমিনে দেখা যায়, শয়নকক্ষের খাটের ওপর ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় লাশ ঝুলছে। বিছানার ওপর হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বেডের সঙ্গে লাগানো। মাথা ওপরের দিকে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক কলহের জেরে আরমান আত্মহত্যা করেছেন। তবে জুলাই যোদ্ধা বলে পরিচয় দেওয়া একদল যুবকের অভিযোগ, তাঁকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এদিকে নুর মোহাম্মদ নামের এক যুবক ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে লেখেন, ‘আরমান নিজে উত্তরার একজন জুলাইয়ের আহত যোদ্ধা। জুলাই আহতদের যে সংগঠন, সেটার আহ্বায়ক ছিলেন। উত্তরায় আমাদের মোস্ট অব দ্য কর্মসূচিতে তিনি যোগ দিয়েছেন।’

নুর মোহাম্মদ আরও লেখেন, ‘একটু আগে ছবিটি দেখে নিস্তব্ধ হয়ে গেছি। বাট ছবি দেখে মনে হচ্ছে, এটা কোনো নরমাল সুইসাইডাল কেস নয়। দেখে মনে হচ্ছে কেউ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে। এত অল্প জায়গায় সুইসাইড কীভাবে হয়? তার পায়ের পাতায়ও আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এভাবে একজন জুলাইয়ের আহত যোদ্ধার জীবন চলে গেল? আমরা রয়েছি ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে!’

কানেক্টিং গাজীস-এর কমান্ডার জনি আকন্দ বলেন, ‘আরমান ভাইয়ের মৃত্যু অস্বাভাবিক। এটি কোনোভাবেই আত্মহত্যা হতে পারে না। দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। নাটক চলবে না।’ স্থানীয় পারভেজ আহমেদ বলেন, ‘অনেক আন্দোলন বা প্রোগ্রামের জন্য বিতর্কিত হয়েছিল আরমান। আমার মনে হয় না, সে আত্মহত্যা করেছে। সঠিক তদন্তের জোর দাবি জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমা বলেন, একজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট শেষে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

এদিকে ঘটনাস্থলে যাওয়া দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাইফুর রহমান মির্জার সঙ্গে কয়েকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে ডিএমপির দক্ষিণখান জোনের জেষ্ঠ্য সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) নাসিম এ-গুলশান আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া নিহত আরমান একজন জুলাই যোদ্ধা ছিলেন। আমরা শুনতে পাচ্ছি সে দক্ষিণখান জুলাই যোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক। তবে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’

রাজধানী, ঢাকা, ফাঁসি, আত্মহত্যা, লাশ
সিলেটে ‘অটোরিকশা আন্দোলন’: এবার বাসদের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে আজ সকালে বাসদের কার্যালয় থেকে আটক নেতা-কর্মীদের পুলিশ ভ্যানে করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটে আজ সকালে বাসদের কার্যালয় থেকে আটক নেতা-কর্মীদের পুলিশ ভ্যানে করে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সিলেটের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে মহানগর পুলিশ (এসএমপি)। আজ শনিবার সকালে নগরের আম্বরখানা এলাকায় দলটির কার্যালয় থেকে তাঁদের আটক করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ।

এর আগে একই ঘটনায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমনকে আটক করে পুলিশ।

বাসদ নেতারা বলছেন, পাঠচক্র চলাকালে দলের কার্যালয় ঘেরাও করে ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম জানা যায়নি।

আজ সন্ধ্যায় সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আজ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকেরা নগরে কর্মসূচি করতে চেয়েছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে অভিযোগের সত্যতা পেলে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হবে। পরে আগামীকাল রোববার তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

মধ্যরাতে সিপিবি সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আটকমধ্যরাতে সিপিবি সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আটক

বাসদের সিলেট জেলা সভাপতি আবু জাফর বলেন, ‘ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে আজ নগরের চৌহাট্টা থেকে আমাদের পূর্বঘোষিত ভুখা মিছিল কর্মসূচি ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাতে পুলিশ এ কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরপর আমরা কর্মসূচি স্থগিত করি। কিন্তু রাতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় আমরা সব শ্রমিককে বিষয়টি অবহিত করতে পারিনি। তাই আজ সকালে শহীদ মিনার এলাকায় কয়েকজন জড়ো হন।’

তবে নিজেদের কার্যালয়ে তাঁদের কেউ ছিলেন না দাবি করে জাফর বলেন, ‘কার্যালয়ে আমাদের নিয়মিত পাঠচক্র চলছিল। সেখানে হঠাৎ অভিযান চালিয়ে পুরো অফিস ঘেরাও করে ২২ নেতা-কর্মীকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।’

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নগরের চৌহাট্টা-জিন্দাবাজার সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকেরা। এতে সিপিবির সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুমনসহ কয়েকজন রাজনীতিক অংশ নেন। ওই দিন অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবি জনিয়ে আগামীকাল রোববার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেন চালকেরা। ওই আলটিমেটাম শেষ হওয়ার এক দিন আগে সিপিবির সুমন ও বাসদের ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এসএমপির কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী বলেন, ‘ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ ইন্ধন দিচ্ছে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সংঘাতের আশঙ্কায় অটোরিকশার চালকদের রোববারের কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি’

গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধে অভিযান শুরু করে পুলিশ। এসএমপি কমিশনার আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরীর উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে রিকশা জব্দ ও একাধিক চার্জিং পয়েন্টের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর পর থেকে নগরে অটোরিকশা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা চলছে।

বাসদ, পুলিশ, অটোরিকশা, সিলেট, সিপিবি
