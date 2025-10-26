Ajker Patrika
> সারা দেশ

জীবনের শেষ ইচ্ছার কথা ফেসবুকে প্রকাশ, বাস্তবেও ঘটল তাই

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৫২
নিহত আবুল কালাম চোকদার। ছবি: সংগৃহীত
নিহত আবুল কালাম চোকদার। ছবি: সংগৃহীত

মৃত্যুর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে শেষ স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন, ‘ইচ্ছা তো অনেক, আপাতত যদি জীবন থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম।’ তাঁর ইচ্ছা যে এভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি আপনজনেরা।

রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীতে মেট্রোরেলের পিলার থেকে সরে যাওয়া বিয়ারিং প্যাড পড়ে মারা যান আবুল কালাম আজাদ। মাত্র পাঁচ বছর আগে দাম্পত্যজীবন শুরু করা আজাদ (৩৫) ও প্রিয়ার (২৫) সংসার যেন অঙ্কুরেই শেষ হয়ে গেল।

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের পাঠানটুলী এলাকায় মনোয়ার ভিলায় থাকতেন তাঁরা। শ্বশুরবাড়ির মাত্র ১০০ গজ দূরে ভাড়া বাসায় থাকতেন তাঁরা। ঘর আলো করে আসে আবদুল্লাহ ও ফারিয়া। যাদের বয়স মাত্র ৪ ও ২ বছর।

আবুল কালাম মনোয়ারা ভিলার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। বাড়িওয়ালা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘গতকাল বিকেলেও কথা হয়েছিল। খুব মিশুক ছিল ছেলেটা। পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। এভাবে চলে যাবে, ভাবতেই পারছি না।’

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রিয়ার বাবা আরব আলী ইতালি থেকে মোবাইল ফোনে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন আর চোখের পানি ফেলছেন। রীতিমতো বিলাপ করছেন শাশুড়ি রিনা আক্তার। প্রিয়া স্বামীকে মাটিতে বিছানো খাটে শুয়ে থাকতে দেখে আর্তনাদ করছেন বারান্দা থেকে।

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালাম ভাইয়ের সংসারও সামলাতেন, পরিবারে হাহাকারমেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালাম ভাইয়ের সংসারও সামলাতেন, পরিবারে হাহাকার

প্রিয়ার বোন নুসরাত বলেন, ‘কালাম ভাই ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন। এখন আমার বড় বোন অসহায় হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কীভাবে থাকবে? আমার বাবা ইতালি থাকেন। আমাদের কোনো ভাই নেই। উনিই আমাদের ভাইয়ের অভাব পূরণ করেছিলেন।’

প্রিয়ার মামাতো ভাই সোহাগ বলেন, ‘সরকার আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার কথা বলেছে। আমি চাইব, আমার বোনটাকে যোগ্যতা অনুযায়ী যেন একটি চাকরির ব্যবস্থা করে। তাঁর ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নেয়। কারণ, তাঁর আর কোনো বিকল্প উপায় নেই। সেই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে বিষয়ে আমরা জোরালো দাবি জানাই।’

রোববার রাত ১০টায় পাঠানটুলীর বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদে কালামের প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর কালামের লাশ শরীয়তপুরে নিজ গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরমেট্রোরেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে আগ্নেয়াস্ত্রভর্তি ট্রলি ব্যাগ উদ্ধার

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত কালাম ভাইয়ের সংসারও সামলাতেন, পরিবারে হাহাকার

ঘুষ হিসেবে পাকা কলা নেওয়ার কথা স্বীকার, দুদকের গণশুনানিতে তাৎক্ষণিক বদলির আদেশ

এলাকার খবর
Loading...