Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে অভিযান চালিয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ শহরের সড়কের ফুটপাত দখল ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক)। আজ সোমবার নগরীর চাষাঢ়া জিয়া হলের সামনে থেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান।

সূত্রে জানা যায়, নাসিক প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যানজট নিরসন ও হকার উচ্ছেদের বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে মাঠে নামার ঘোষণা দেন। এতে অনেকেই স্বেচ্ছায় ফুটপাত ছেড়ে দিলেও কিছু কিছু স্থানে দখল থেকে যায়।

এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, অবৈধ দখলদারদের কারণে নগরবাসী প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছে। জনস্বার্থে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যেকোনো চাপ বা প্রভাব উপেক্ষা করে নগরবাসীর স্বার্থ রক্ষা করা হবে।

অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল কালাম, জামায়াত নেতা ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসেন, গণসংহতি আন্দোলনের নেতা তরিকুল সুজন, জেলা হোসিয়ারি সমিতির সভাপতি বদিউজ্জামান বদু, বিকেএমইর পরিচালক সোহেল মোর্শেদ, ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা মাসুম বিল্লাহসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগসড়কউচ্ছেদঅবৈধদখল
