গোপনে বিয়ে মানেনি ছেলের পরিবার, রেললাইনে মিলল তরুণীর ছিন্নভিন্ন লাশ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে রেললাইন থেকে লামিয়া আক্তার মিম (২১) নামের এক তরুণীর ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার গজন্দর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তরুণীর পরিবারের দাবি, রাকিব (৩০) নামের এক যুবককে ভালোবেসে গোপনে বিয়ে করেছিলেন লামিয়া। কিন্তু সে বিয়ে মানেনি রাকিবের পরিবার। রাকিবও যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে লামিয়া আত্মহত্যা করেছে বলে তাঁরা মনে করছেন।
নিহত লামিয়া উপজেলার গাভীশিমুল গ্রামের সাদিকুল ইসলামের মেয়ে। তিনি গৌরীপুর সরকারি কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
অন্যদিকে রাকিব গৌরীপুর পৌরসভার ভালুকা মহল্লার আবুল কাসেমের ছেলে।
লামিয়ার বড় বোন সামান্তা নাজনীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর রাকিব ও লামিয়া গোপনে সুলতান কাজির কাছে বিয়ে করে। সম্প্রতি লামিয়ার বিয়ের জন্য আমরা পাত্র দেখতে চাইলে, সে গোপন বিয়ের কথা আমাদের জানায়। বিষয়টি নিয়ে ছেলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে রাকিবের বাবা আবুল কাসেম লামিয়াকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। গতকাল রোববার দুপুরে আমার পরিবারের লোকজন রাকিবের বাসায় যায়। রাকিবের বাবা কোনো অবস্থাতেই লামিয়াকে মেনে নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। রাকিবের বোন মোবাইল ফোনে লামিয়ার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেন। আমরা রাকিবের ভগ্নিপতি সুমনের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। কোনো লাভ হয়নি। গত রাত থেকে রাকিব লামিয়ার ফোন রিসিভ করেনি। সব মিলিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে লামিয়া। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মা দেখেন, লামিয়া তাঁর বিছানায় নেই। আমরা বাড়ির আশপাশে খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর একজন এসে খবর দেয়, একটি মেয়ে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করেছে। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি, লাশটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কাপড়চোপড় দেখে আমরা লাশ শনাক্ত করেছি।’
এ ব্যাপারে জানতে রাকিবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে তাঁর বাবা আবুল কাসেম বিয়ে মেনে না নেওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে এই মৃত্যুর ঘটনায় লামিয়ার পরিবারের সঙ্গে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
গৌরীপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল কালাম বলেন, ‘লোকমুখে খবর পেয়ে আমরা সকাল সাড়ে ৯টায় রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালের বাইরে গজন্দর গ্রাম থেকে লামিয়া আক্তার মিমের ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।’
গৌরীপুর রেলজংশনের স্টেশনমাস্টার সফিকুল ইসলাম বলেন, ময়মনসিংহ থেকে জারিয়াগামী লোকাল ট্রেনটি গৌরীপুর জংশন থেকে সকাল ৬টা ৪২ মিনিটে শ্যামগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। আউটার সিগন্যালের বাইরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন।
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় একটি ভবনের নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার খুটাখালী স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. আবদুল্লাহ আবু, তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম এবং দুই সন্তান কাজী আহসান উল্লাহ শিবলী ও কাজী আমরীন সুলতানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ নিষেধাজ্ঞা৮ মিনিট আগে
পেট্রোবাংলার পরিচালক রফিকুল ইসলামের দেশত্যাগ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।১০ মিনিট আগে
নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের আরও আড়াই কোটি টাকার জমি ও প্লট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে