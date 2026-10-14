Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

বিদ্যুতায়িত স্টিলের দরজায় প্রাণ গেল দুই সহোদর শিশুর

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
বিদ্যুতায়িত স্টিলের দরজায় প্রাণ গেল দুই সহোদর শিশুর
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকায় ঘরের স্টিলের দরজা খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই সহোদর বোনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের কাতলামারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুরা হলো কাতলামারী গ্রামের শাহাব উদ্দিনের দুই মেয়ে নাহিদা (৭) ও ফাতেমা (৩)।

স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় শাহাব উদ্দিনের নতুন ঘরে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের কাজ চলছিল। সে সময় স্টিলের দরজার ফাঁক দিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি বৈদ্যুতিক তার থেকে পুরো দরজাটি বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বড় বোন নাহিদা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য স্টিলের দরজাটি স্পর্শ করতেই বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় ছোট বোন ফাতেমা তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে সেও বিদ্যুতায়িত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই বোনের মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

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ভালুকাবিদ্যুতায়িতদুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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