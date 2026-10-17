সাংবাদিক আলিফকে গুলি করে হত্যার বিচারের দাবিতে নান্দাইলে মানববন্ধন
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সাংবাদিক লুৎফুজ্জামান আলিফ ফকিরকে গুলি করে হত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবিতে ময়মনসিংহের নান্দাইলে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা ১২টায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলা পরিষদের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। নান্দাইল উপজেলা সাংবাদিক সমাজের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আলিফ ফকিরকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের প্রতি আহ্বানও জানান তাঁরা।
বক্তারা আরও বলেন, সাংবাদিকদের হত্যা করে তাঁদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য করা হবে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন সাংবাদিক এনামুল হক বাবুল, আলম ফরায়েজী, জালাল উদ্দিন মণ্ডলও হান্নান আল আজাদসহ প্রমুখ।