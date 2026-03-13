Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

মির্জা আব্বাসের সুস্থতার জন্য দোয়া চাইলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ইফতার মাহফিলে এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, নাহিদ ইসলামসহ অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ‘বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মির্জা আব্বাস সাহেব অনেক অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি আছেন। উনার অস্ত্রোপচার হবে, আমরা ইফতারের আগমুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং নেক হায়াতদারাজ করুক। যাতে উনি বাংলাদেশের মানুষের খেদমত করতে পারে এবং সংস্কার থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেগুলো যেন বাস্তবায়ন করতে পারেন।’

আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ নগরীর সার্কিট হাউস মাঠে এনসিপি বিভাগীয় ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা বলেন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে মির্জা আব্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

এ সময় ময়মনসিংহের পরিস্থিতি নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, ‘আমরা নতুন বাংলাদেশ পড়তে চাই। কিন্তু ময়মনসিংহে বালু উত্তোলন নিয়ে অনেক চাঁদাবাজি হয়, বাসস্ট্যান্ডে চাঁদাবাজি হয় এবং শুকিয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে নিয়ে অনেকে ব্যবসা করতে চায়। আমি এসে দেখলাম—এই শহরে ট্রাফিক জ্যাম অনেক, খুবই বাজে অবস্থা। এটা বিভাগীয় শহর কিন্তু গুছানো কিছুই নেই। আমরা দোয়া করব—যারা জনগণের সেবা করতে চায় তারা যেন এই ময়মনসিংহকে দেশের সবচেয়ে সুন্দর একটি বিভাগীয় শহরে রূপান্তরিত করতে পারে।’

এ সময় বিভাগীয় ইফতার মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মিয়াজ মেহরাব তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন এনসিপি আহ্বায়ক ও সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলাম, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মোজাহিদ এমপি, এনসিপির নেত্রী তানহা শান্তা, ডা. জাহিদুল ইসলাম, জাহিদ আহসান, খান তালাত মাহমুদ রাফি, আশিকিন আলম, ইকরাম এলাহী খান প্রমুখ।

বিষয়:

বিএনপিময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরএনসিপিমির্জা আব্বাসনাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

ঝিনাইদহে জামায়াতের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

মালদ্বীপে অগ্নিকাণ্ড: নিহত তাজউদ্দিনের লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে মাতম

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট 'এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম'

কুমিল্লায় ভাড়া বাসা থেকে কলেজশিক্ষকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

