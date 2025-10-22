Ajker Patrika
> সারা দেশ

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার ডোম আবু সাঈদ। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ডোম আবু সাঈদ। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য রাখা এক তরুণীর মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার করার অভিযোগ উঠেছে মর্গের ডোম আবু সাঈদের (১৯) বিরুদ্ধে। মর্গের চিকিৎসক বিষয়টি নিশ্চিত করার পর পুলিশ দ্রুত ডোমকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই তরুণী আত্মহত্যা করেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনাটি গত সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন চিকিৎসক ও পুলিশ। বিষয়টি জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আব্দুল্লাহ আল মামুন। হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, গত সোমবার রাতে ময়নাতদন্তের জন্য ওই তরুণীর মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়। পরদিন সকালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শুরু করার সময় অস্বাভাবিক কিছু বিষয় লক্ষ করেন।

সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক পরে জানান, ময়নাতদন্তের সময় তিনি নিশ্চিত হন, মৃতদেহটি মর্গে আসার পর তার ওপর পাশবিক নির্যাতন হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশকে জানান।

পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্দেহবশত মর্গের দায়িত্বে থাকা ডোম আবু সাঈদকে (১৯) জিজ্ঞাসাবাদ করে। জেরায় অভিযোগের সত্যতা পেয়ে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার করা ডোমের বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ডোম সাঈদের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানায়।

মেডিকেল কলেজের মর্গের মতো একটি সুরক্ষিত ও সংবেদনশীল স্থানে এমন ঘটনায় হাসপাতালের কর্মী মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মরদেহের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে বিবেচিত স্থানে এমন ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আত্মহত্যার ঘটনায় হালুয়াঘাট থেকে তরুণীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছিল। মৃতদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারের খবর পেয়ে দুই ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করার পর আসামি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, ‘এটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক অপরাধ। আমরা দ্রুততম সময়ে তদন্ত শেষ করে আসামির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করব, যাতে এমন বর্বরতা কেউ আর কখনো করার সাহস না পায়।’

বিষয়:

গ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগমেডিকেল কলেজমরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

সন্তান জন্মের ৪ মাস পর বিয়ের খবর দিলেন জেমস

ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিআরটিএর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

সম্পর্কিত

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

> সারা দেশ

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৫’ উপলক্ষে আজ বুধবার চট্টগ্রাম নগরীতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু হয়ে সার্কিট হাউসে গিয়ে শেষ হয়। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক হারে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পরে চট্টগ্রাম জেলায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত ব্যক্তিদের (৯ জন) পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৯ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয় এবং ১৫ জন মোটরসাইকেল লাইসেন্সধারী চালকের মধ্যে বিনা মূল্যে মানসম্মত হেলমেট বিতরণ করা হয়।

এ সময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. জিয়া উদ্দিন, সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) মো. আসফিকুজ্জামান আকতার, জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, বিআরটিএর বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) মো. মাসুদ আলম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মোসলেহদ্দীন চৌধুরী, হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিওনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কীর্তিমান চাকমা, ডিআইজি কার্যালয়ের পুলিশ সুপার মো. আবছা রহিম, প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব জাহিদুল করিম কচি, জেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের মহাসচিব মোরশেদুল আলম কাদেরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেষে নগরীর জিইসি মোড়ে সড়ক নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক রোড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে পথচারী, চালক ও যাত্রীদের মাঝে লিফলেট, স্টিকার ও ব্রোশিয়ার বিতরণ করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগনিরাপদ সড়কক্ষতিপূরণজেলার খবরদিবস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

সন্তান জন্মের ৪ মাস পর বিয়ের খবর দিলেন জেমস

ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিআরটিএর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

> সারা দেশ

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

রাবি প্রতিনিধি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিতদের শপথ হবে ২৬ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।

রাকসু ও সিনেট প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাকসুর সভাপতি অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব। আর হল সংসদের প্রতিনিধিদের শপথ পড়াবেন সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ।

আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাকসুর কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান।

সেতাউর রহমান বলেন, ‘রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, তাঁদের গেজেট আজ প্রকাশ করা হবে। ২৬ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৪টায় সিনেট ভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাজেটসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, প্রতিনিধিরা কত টাকা বরাদ্দ পাবেন, তা এখনো নির্ধারণ হয়নি। সব খরচের হিসাব শেষে অবশিষ্ট অর্থের ওপর নির্ভর করে প্রতিনিধিদের বাজেট নির্ধারণ করা হবে।

এর আগে ১৬ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

ছাত্ররাজশাহী বিভাগসংসদজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

সন্তান জন্মের ৪ মাস পর বিয়ের খবর দিলেন জেমস

ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিআরটিএর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

> সারা দেশ

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন। ছবি: সংগৃহীত
বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) একাংশের জনসভায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনকে অশালীন ভাষায় সম্মোধন করে বক্তব্য দিয়েছেন দলটির মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন। এ ছাড়া তিনি জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বিষোদগার করেছেন।

৩৬ মিনিটের ওই বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা শুরু হয়। এ ঘটনায় বিএনপি নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের সমর্থকেরা ঝাড়ুমিছিল করেছেন। এ সময় জাতীয় যুব সংহতির পৌর কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এর পর থেকে আহসান হাবিব লিংকনের ভেড়ামারার বাড়ির সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-২
কুষ্টিয়া-২

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের আমলা বাজারে জনসভার আয়োজন করে জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আমলা ইউনিয়ন সভাপতি বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দলটির মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ৩২ মিনিট পর শেষের দিকে আহসান হাবিব লিংকন কেন্দ্রীয় বিএনপি নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের নাম ধরে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। এরপরেই তিনি বলেন, ‘...আপনি তারেক রহমানের কাছে সেলিমা রহমানের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আমি নাকি ২০১৮ সালে ভোট বিক্রি করে দিয়েছি।’ এ পর্যায়ে ফরিদা ইয়াসমিনকে অশালীন ভাষায় সম্বোধন করে লিংকন বলেন, ‘আমি যদি ভোট বিক্রি করে দেই, তাহলে সর্বোচ্চ ভোট পেলাম কীভাবে?’

সভায় জাতীয় পার্টির এ নেতা যেসব আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা বা পরোয়ানা নেই, তাঁদের গ্রেপ্তার করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন। তিনি সংসদে যেতে পারলে তারেক রহমানকে বলে আওয়ামী লীগের ভালো নেতা-কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা করে তাঁদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানাবেন বলে মন্তব্য করেন।

এদিকে অশালীন সম্বোধনের প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ভেড়ামারা শহরে মোটরসাইকেল নিয়ে ঝাড়ুমিছিল করেছেন ফরিদা ইয়াসমিনের সমর্থকেরা। তাঁরা আহসান হাবিব লিংকনের অফিস ও বাড়ির সামনে গিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এরপরেই লিংকনের বাড়ির সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা জোরদার করতে দেখা যায়। এ ঘটনায় রাতে জাতীয় যুব সংহতি ভেড়ামারা পৌর শাখার কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়।

কার্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্বে থাকা পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ফরিদা ইয়াসমিনের সন্ত্রাসী বাহিনী যুব সংহতির অফিস ভাঙচুর করেছে। প্রশাসনের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গেছেন। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে।

জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) মহাসচিবের অশালীন বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিএনপি নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘একটা পার্টির মহাসচিব তিনি, শিষ্টাচারবহির্ভূত বক্তব্য দিয়েছেন, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমি বিষয়টি কেন্দ্রীয় ও জেলার নেতাদের জানিয়েছি। আমি মানহানির মামলা করতে চাই। তিনি মিথ্যাচার করেছেন।’

ফরিদা আরও বলেন, ‘রাতে শুনেছি, বিএনপির নেতা-কর্মীরা ঝাড়ুমিছিল করেছে।’

জানতে চাইলে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্যসচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, ‘বিএনপির নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন ওই বক্তব্যের ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা সেটা দেখেছি। আহসান হাবিব লিংকন বিএনপির কেউ নন। তিনি বিএনপি নেতা-নেত্রীদের নিয়ে এমন কথা বলতে পারেন না। এ বিষয়ে দল থেকে যতটুকু করার, তা করা হবে।’

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জানার জন্য ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রব তালুকদারের মোবাইল ফোনে বারবার কল দিলে তিনি কেটে দেন।

প্রসঙ্গত, আহসান হাবিব লিংকন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলার সভাপতি ছিলেন। তিনি জাতীয় পার্টির হয়ে ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে ২০-দলীয় জোটের শরিক কাজী জাফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনে ২০-দলীয় জোট প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন আহসান হাবিব লিংকন। এবারও তিনি জোট থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী। অপর দিকে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন একই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী। তাঁদের দুজনের বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায়।

বিষয়:

প্রতিবাদকুষ্টিয়াবিএনপিকুষ্টিয়া সদরজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

সন্তান জন্মের ৪ মাস পর বিয়ের খবর দিলেন জেমস

ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিআরটিএর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

> সারা দেশ

শাহজাদপুরে কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে কবরস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জে কবরস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে একটি কবরস্থান থেকে ১৬টি কংকাল চুরির অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার বেলতৈল ইউনিয়নের কুঠি সাতবাড়িয়া কবরস্থান থেকে গত সোমবার রাতের কোনো এক সময় কবরগুলো খুঁড়ে এসব কংকাল দুর্বৃত্তরা নিয়ে যায় বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

আজ বুধবার (২২ অক্টোবর) ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কবরস্থান ঘিরে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল মঙ্গলবার ফজরের নামাজ শেষে কয়েকজন মুসল্লি কবরস্থানে গিয়ে দেখেন কয়েকটি কবরের মাটি খোঁড়া। কাছে গিয়ে দেখা যায়, কবরগুলো ফাঁকা। কংকাল নেই। ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল চোরদের ব্যবহৃত একটি ট্রাউজার, গেঞ্জি ও কবর খোঁড়ার যন্ত্র।

স্থানীয় স্কুলশিক্ষক ছানোয়ার হোসেন বলেন, যেসব কবর খোঁড়া হয়েছে, সেসবে এক থেকে দেড় বছর আগে মানুষ দাফন করা হয়েছিল।

কবরস্থান পরিচালনা কমিটির কোষাধ্যক্ষ খোকন সরকার ও সদস্য গোলজার হোসেন জানান, গত সোমবার অমাবস্যার রাতে কবরস্থানটিতে ঢুকে দুর্বৃত্তরা ১৬টি কবর খুঁড়ে কংকাল নিয়ে যায়। পরদিন সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁড়া কবরগুলোয় নতুন করে মাটিচাপা দেন। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী বলেন, ঘটনা সম্পর্কে এখনো কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চুরিসিরাজগঞ্জশাহজাদপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘আমি বিএনপি করি, তবে শেখ হাসিনার আদর্শে বিশ্বাসী’

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

সন্তান জন্মের ৪ মাস পর বিয়ের খবর দিলেন জেমস

ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিআরটিএর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না: উপদেষ্টা ফাওজুল কবির

সেনানিবাসের সাবজেলেই রাখা হবে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে: কারা মহাপরিদর্শক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

রেডিট পোস্টের জেরে মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ছাত্রকে বহিষ্কারের পর মামলা

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

বিশ্ববাজারে সোনা বিক্রির হিড়িক, ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দরপতন

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

মোংলা বন্দরে বড় নিয়োগ, পদ ১১৩

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে মর্গে মরদেহের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচার, ডোম গ্রেপ্তার

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

নিরাপদ সড়ক দিবস: চট্টগ্রামে ৩৯ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ বিতরণ

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

রাকসু প্রতিনিধিদের শপথ ২৬ অক্টোবর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর

কুষ্টিয়ায় জাপার (জাফর) জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে গালাগাল, প্রতিবাদে ঝাড়ুমিছিল-ভাঙচুর