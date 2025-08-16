Ajker Patrika
নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবিতে মানববন্ধন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় বিকাশকর্মীকে হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনায় বিকাশকর্মী রিজন তালুকদারের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে নেত্রকোনা বিকাশসহ সব কটি মোবাইল ব্যাংকিং কর্মী ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের ব্যানারে ঘণ্টাব্যাপী এই বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিকাশের ব্যবস্থাপক ধ্রুব সরকার, গ্রামীণের ব্যবস্থাপক সৈয়দ আবু সাহাদ, বাংলা লিংকের ব্যবস্থাপক সোহাগ সাহাসহ অন্যরা।

রিজন তালুকদার (২২) জেলা শহরের পশ্চিম নাগড়া এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে। গত রোববার সকালে বিকাশ অফিস থেকে সাড়ে ১২ লাখ টাকা নিয়ে বের হওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরে মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে আটপাড়া উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের ঘাগড়া গ্রামের পাশে মগড়া নদ থেকে অর্ধগলিত লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে থানায় হত্যা মামলা হয়েছে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, রিজনের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারসহ সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। মোবাইল ব্যাংকিং কর্মীদের নিরাপত্তার বিধান করতে হবে।

