Ajker Patrika
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মেহেরপুর

মেহেরপুরে বাসের চাপায় শিক্ষার্থী নিহত

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৩১
মেহেরপুরে বাসের চাপায় শিক্ষার্থী নিহত
মেহেরপুরে বাসচাপায় স্কুলছাত্রী নিহতের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষ। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের রাজনগর গ্রামে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাসের চাপায় ফাহিম হোসেন (৭) নামের প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী মারা গেছে। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফাহিম হোসেন রাজনগর বেলেপাড়া গ্রামের মো. ইছাহক আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল ফাহিম হোসেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি বাস তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। ঘটনার পর ঘাতক বাসটি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে মেহেরপুরের একটি পাম্পের সামনে থেকে বাসটি জব্দ করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাসটি হেফাজতে নেয়। শিশু ফাহিমের মৃত্যুতে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। বাকরুদ্ধ তার পরিবার।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. খাকছার আলী বলেন, স্কুল ছুটির পর রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি বাস ফাহিমকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এ সময় সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীমেহেরপুরবাসস্কুলরাজনগরজেলার খবর
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