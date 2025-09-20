গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীর কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৮ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ তাদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করে।
গতকাল রাত ১০টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৪৭ নম্বর পিলারের কাছে ১৪ জন পুরুষ ও চার নারীসহ মোট ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাবিদ হোসেন এবং কাজীপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গান্দিনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনীল কুমারসহ বিএসএফ সদস্যরা।
হস্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলেন: রাজশাহীর আব্দুল কুদ্দুস (২৬), মৌলভীবাজারের লিটন দেব (৩৪) ও মিলন কুমার বিশ্বাস (২৫), মিরপুরের স্বাধীন রাজবংশী (৫০), কুষ্টিয়ার নাসিমা শেখ (৪১), যশোরের আহমেদ আলী (৩৭), চট্টগ্রামের শুভ মজুমদার (২৫), পটুয়াখালীর মেহেদী (২৫), মাদারীপুরের খোকন ব্যাপারী (৪১) ও মহিউদ্দিন ফকির (২৭), নড়াইলের ফরিদ শেখ (২৭), চুয়াডাঙ্গার নূর জাহান (৩২), ঝিনাইদহের জিসান মণ্ডল (১৯) ও সাইদুল ইসলাম (২৮), সাতক্ষীরার মাজিদা ঢালী (৩৭), মিঠুন ঘোষ (৩২) ও শামিম হোসেন (২৮) এবং খালিদা সরদার (৪৩)।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, গতকাল রাতেই বিজিবি ১৮ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হবে।
মেহেরপুরের গাংনীর কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৮ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শুক্রবার রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ তাদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করে।
গতকাল রাত ১০টার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৪৭ নম্বর পিলারের কাছে ১৪ জন পুরুষ ও চার নারীসহ মোট ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাবিদ হোসেন এবং কাজীপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গান্দিনা ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনীল কুমারসহ বিএসএফ সদস্যরা।
হস্তান্তরকৃত ব্যক্তিরা হলেন: রাজশাহীর আব্দুল কুদ্দুস (২৬), মৌলভীবাজারের লিটন দেব (৩৪) ও মিলন কুমার বিশ্বাস (২৫), মিরপুরের স্বাধীন রাজবংশী (৫০), কুষ্টিয়ার নাসিমা শেখ (৪১), যশোরের আহমেদ আলী (৩৭), চট্টগ্রামের শুভ মজুমদার (২৫), পটুয়াখালীর মেহেদী (২৫), মাদারীপুরের খোকন ব্যাপারী (৪১) ও মহিউদ্দিন ফকির (২৭), নড়াইলের ফরিদ শেখ (২৭), চুয়াডাঙ্গার নূর জাহান (৩২), ঝিনাইদহের জিসান মণ্ডল (১৯) ও সাইদুল ইসলাম (২৮), সাতক্ষীরার মাজিদা ঢালী (৩৭), মিঠুন ঘোষ (৩২) ও শামিম হোসেন (২৮) এবং খালিদা সরদার (৪৩)।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, গতকাল রাতেই বিজিবি ১৮ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। তাঁদের পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হবে।
সামান্য বৃষ্টি হলেই হাঁটুপানি জমে সড়কে। থাকে কমপক্ষে সপ্তাহ ধরে। আর যদি এরমধ্যে আবারও বৃষ্টি হয় তাহলে দুর্ভোগের সময় বাড়ে আরও কয়েকগুণ। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের আলুটারি সড়কে এমন দুর্ভোগ পোহাতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা না থাকায় এ দূর্দশার সৃষ্টি হয় বলে...২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বাসায় এসি বিস্ফোরণে দুই সন্তানসহ বাবা-মা দগ্ধ হয়েছেন। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকার বউবাজারে লিচুবাগান মসজিদের পাশে একটি বাড়ির সপ্তম তলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৭ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পান ঢাকার মিরপুরের মেসার্স মিরন এন্টারপ্রাইজ। ৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৬শ টাকা বরাদ্দ পাওয়া নির্মাণ কাজটি মিরপুরের মেসার্স মিরন এন্টারপ্রাইজের নামে থাকলেও তাদের হয়ে এখানে কাজটি দেখাশোনা করছেন চুয়াডাঙ্গার স্থানীয়...১ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর সদর উপজেলার এওজবালিয়া ইউনিয়নে সিএনজি চালিত অটোরিকশা উল্টে পানিতে পড়ে এক নারী (২৭) নিহত হয়েছেন। এ সময় শিশুসহ আরও ৪ সিএনজি আরোহী গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে এওজবালিয়া ইউনিয়নের সোনাপুর-আলেকজান্ডার সড়কের চর শুল্লুকিয়া গ্রামের তাজুল ড্রাইভারের বাড়ির দরজায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত...২ ঘণ্টা আগে