গাংনীতে ৭ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক
মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ কেজি গাঁজাসহ মো. হাসিবুল ইসলাম (৪৬) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুরের (স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন) এসআরবি-১২-এর সিপিসি-৩।
আজ শনিবার (২৪ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের নওয়াপাড়া (ক্লাবপাড়া) এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক হাসিবুল ইসলাম কাথুলী ইউনিয়নের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।
আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন এসআরবি-১২-এর সিপিসি-৩ মেহেরপুরের সহকারী পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার হান্নান হাওলাদার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নওয়াপাড়া (ক্লাবপাড়া) এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় হাসিবুল ইসলামকে আটক করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে ৭ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়।
সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার বলেন, ‘আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’