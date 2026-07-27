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ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য ড. এমতাজ, কোষাধ্যক্ষ ড. ইদ্রিস

ইবি সংবাদদাতা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য ড. এমতাজ, কোষাধ্যক্ষ ড. ইদ্রিস
ড. মো. এমতাজ হোসেন ও ড. মো. ইদ্রিস আলী। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নতুন উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন। একই সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রিস আলী।

আজ সোমবার (২৭ জুলাই) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহকারী সচিব সুলতান আহমেদ স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের অনুমোদনক্রমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০-এর ১১(ক)(১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেনকে উপ-উপাচার্য এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (সংশোধিত-২০১০)-এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রিস আলীকে কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন। পাশাপাশি পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধি অনুযায়ী এবং উপাচার্য কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি ও আচার্য যেকোনো সময় তাঁদের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

নবনিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইদ্রিস আলী বলেন, ‘আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার ওপর যে দায়িত্ব এসেছে, তা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করব। এ দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করছি।’

নবনিযুক্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন বলেন, ‘আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি আমাকে এ পদের জন্য যোগ্য মনে করায় বর্তমান সরকারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব মূলত উপাচার্যকে সহায়তা করা। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে নিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগউপ-উপাচার্য
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