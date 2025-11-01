মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা: দিনভর অপেক্ষা করে ফিরে গেলেন পরীক্ষার্থীরা

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই মাদ্রাসার শূন্য পদে ইবতেদায়ি প্রধান একজন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর একজন, গবেষণাগার ল্যাব সহকারী পদে একজন ও আয়া পদে একজন নিয়োগের জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৪টি পদের বিপরীতে ৫৮ জন নিয়োগপ্রত্যাশী বিভিন্ন পদে আবেদন করেন। সে মোতাবেক আবেদনকারীদের কর্তৃপক্ষ শনিবার সকাল ১০টায় ওই মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম ৪টি পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। লেনদেনের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেন।
সরেজমিনে শনিবার সকালে তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের সব কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আশপাশে কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সময় কথা হয় আয়া পদে পরীক্ষা দিতে আসা ছকিনা নামের এক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে অফিসের পিয়ন আমার বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছে দেন। আজ পরীক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ডাকা হয়েছিল। এসে দেখি প্রতিষ্ঠানের সব দরজা তালাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট কেউ নেই। অনেক পরীক্ষার্থী আবার কাউকে না পেয়ে অপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন। ‘নিয়োগ পরীক্ষা যদি না নেবে তাহলে আমাদের ডাকার কী দরকার ছিল’—যোগ করেন তিনি।
জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির সদস্যসচিব ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার নিরাপত্তার স্বার্থে মূলত নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।’ কিন্তু মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষা স্থগিতের কোনো নোটিশ না থাকার কথা জানতে চাইলে তিনি সদুত্তর দেননি।
তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা মেনহাজুল ইসলাম বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন তিনি অসুস্থ। এ কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই আমি যাইনি।’
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই মাদ্রাসার শূন্য পদে ইবতেদায়ি প্রধান একজন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর একজন, গবেষণাগার ল্যাব সহকারী পদে একজন ও আয়া পদে একজন নিয়োগের জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৪টি পদের বিপরীতে ৫৮ জন নিয়োগপ্রত্যাশী বিভিন্ন পদে আবেদন করেন। সে মোতাবেক আবেদনকারীদের কর্তৃপক্ষ শনিবার সকাল ১০টায় ওই মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম ৪টি পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। লেনদেনের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেন।
সরেজমিনে শনিবার সকালে তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের সব কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আশপাশে কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সময় কথা হয় আয়া পদে পরীক্ষা দিতে আসা ছকিনা নামের এক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে অফিসের পিয়ন আমার বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছে দেন। আজ পরীক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ডাকা হয়েছিল। এসে দেখি প্রতিষ্ঠানের সব দরজা তালাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট কেউ নেই। অনেক পরীক্ষার্থী আবার কাউকে না পেয়ে অপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন। ‘নিয়োগ পরীক্ষা যদি না নেবে তাহলে আমাদের ডাকার কী দরকার ছিল’—যোগ করেন তিনি।
জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির সদস্যসচিব ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার নিরাপত্তার স্বার্থে মূলত নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।’ কিন্তু মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষা স্থগিতের কোনো নোটিশ না থাকার কথা জানতে চাইলে তিনি সদুত্তর দেননি।
তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা মেনহাজুল ইসলাম বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন তিনি অসুস্থ। এ কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই আমি যাইনি।’
উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই মাদ্রাসার শূন্য পদে ইবতেদায়ি প্রধান একজন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর একজন, গবেষণাগার ল্যাব সহকারী পদে একজন ও আয়া পদে একজন নিয়োগের জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৪টি পদের বিপরীতে ৫৮ জন নিয়োগপ্রত্যাশী বিভিন্ন পদে আবেদন করেন। সে মোতাবেক আবেদনকারীদের কর্তৃপক্ষ শনিবার সকাল ১০টায় ওই মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম ৪টি পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। লেনদেনের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেন।
সরেজমিনে শনিবার সকালে তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের সব কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আশপাশে কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সময় কথা হয় আয়া পদে পরীক্ষা দিতে আসা ছকিনা নামের এক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে অফিসের পিয়ন আমার বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছে দেন। আজ পরীক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ডাকা হয়েছিল। এসে দেখি প্রতিষ্ঠানের সব দরজা তালাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট কেউ নেই। অনেক পরীক্ষার্থী আবার কাউকে না পেয়ে অপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন। ‘নিয়োগ পরীক্ষা যদি না নেবে তাহলে আমাদের ডাকার কী দরকার ছিল’—যোগ করেন তিনি।
জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির সদস্যসচিব ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার নিরাপত্তার স্বার্থে মূলত নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।’ কিন্তু মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষা স্থগিতের কোনো নোটিশ না থাকার কথা জানতে চাইলে তিনি সদুত্তর দেননি।
তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা মেনহাজুল ইসলাম বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন তিনি অসুস্থ। এ কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই আমি যাইনি।’
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ওই মাদ্রাসার শূন্য পদে ইবতেদায়ি প্রধান একজন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর একজন, গবেষণাগার ল্যাব সহকারী পদে একজন ও আয়া পদে একজন নিয়োগের জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৪টি পদের বিপরীতে ৫৮ জন নিয়োগপ্রত্যাশী বিভিন্ন পদে আবেদন করেন। সে মোতাবেক আবেদনকারীদের কর্তৃপক্ষ শনিবার সকাল ১০টায় ওই মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম ৪টি পদে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। লেনদেনের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ায় পরীক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেন।
সরেজমিনে শনিবার সকালে তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানের সব কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আশপাশে কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সময় কথা হয় আয়া পদে পরীক্ষা দিতে আসা ছকিনা নামের এক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে অফিসের পিয়ন আমার বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড পৌঁছে দেন। আজ পরীক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ডাকা হয়েছিল। এসে দেখি প্রতিষ্ঠানের সব দরজা তালাবদ্ধ, সংশ্লিষ্ট কেউ নেই। অনেক পরীক্ষার্থী আবার কাউকে না পেয়ে অপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন। ‘নিয়োগ পরীক্ষা যদি না নেবে তাহলে আমাদের ডাকার কী দরকার ছিল’—যোগ করেন তিনি।
জানতে চাইলে নিয়োগ কমিটির সদস্যসচিব ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ফকরুল ইসলাম নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার নিরাপত্তার স্বার্থে মূলত নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।’ কিন্তু মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে পরীক্ষা স্থগিতের কোনো নোটিশ না থাকার কথা জানতে চাইলে তিনি সদুত্তর দেননি।
তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সভাপতি মাওলানা মেনহাজুল ইসলাম বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ জন্য নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়।’ এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও নিয়োগ বোর্ডের প্রতিনিধি সামিউল ইসলাম প্রামাণিক বলেন, ‘অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন তিনি অসুস্থ। এ কারণে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই আমি যাইনি।’
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী। অভিযানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিকসির বিলে অবৈধভাবে সোঁতি বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছিলেন কয়েকজন অসাধু মাছশিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়।
এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।
ইউএনও বলেন, ‘অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধ সোঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।’
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী। অভিযানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিকসির বিলে অবৈধভাবে সোঁতি বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছিলেন কয়েকজন অসাধু মাছশিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়।
এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।
ইউএনও বলেন, ‘অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধ সোঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।’
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওই নেতা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার সভাপতি বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্রগুলো।
এর আগে সকালে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। পরে দলটির নেতারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলটির নেতৃবৃন্দ থানায় এসেছিলেন। পরে ওনাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এ ছাড়া আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
থানার সামনে বিক্ষোভের সময় নেতারা দাবি করেন, ব্যবসায়িক বিরোধ নিয়ে একটি পক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ শনিবার সালাউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিকেলে ওই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিল দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওই নেতা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার সভাপতি বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্রগুলো।
এর আগে সকালে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। পরে দলটির নেতারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলটির নেতৃবৃন্দ থানায় এসেছিলেন। পরে ওনাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এ ছাড়া আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
থানার সামনে বিক্ষোভের সময় নেতারা দাবি করেন, ব্যবসায়িক বিরোধ নিয়ে একটি পক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ শনিবার সালাউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিকেলে ওই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিল দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) গণ-অনশন কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্কপ কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন।
কর্মসূচি চলাকালে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এনসিটি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সফল কনটেইনার টার্মিনাল। অথচ এটিকে বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও আত্মঘাতী। এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।’
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘বিগত সরকারের সময়ে নেওয়া এই একতরফা সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল রেখেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। সরকারকে অবশ্যই এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, অন্যথায় হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম অচল করে দেওয়া হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জনগণের সম্পদ রক্ষা করা, বিক্রি বা ইজারা দেওয়া নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। একই সঙ্গে বন্দর শ্রমিকদের হয়রানি ও অযৌক্তিক কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।’
বক্তারা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বা পুলিশি বাধা দিয়ে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি, এবারও যাবে না। শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের অধিকার আদায়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।
সরকার যদি অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা বাতিলের ঘোষণা না দেয়, তবে সার্বিক কর্মবিরতি, চট্টগ্রামে হরতাল ও বন্দর অবরোধসহ আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
টিইউসির কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় অনশনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার নেতা আল কাদেরী জয়, গণমুক্তি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন জেলা আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনক, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক রিজোয়ানুর রহমান খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি নুরুল আবসার তৌহিদ।
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) গণ-অনশন কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্কপ কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন।
কর্মসূচি চলাকালে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এনসিটি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সফল কনটেইনার টার্মিনাল। অথচ এটিকে বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও আত্মঘাতী। এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।’
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘বিগত সরকারের সময়ে নেওয়া এই একতরফা সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল রেখেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। সরকারকে অবশ্যই এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, অন্যথায় হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম অচল করে দেওয়া হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জনগণের সম্পদ রক্ষা করা, বিক্রি বা ইজারা দেওয়া নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। একই সঙ্গে বন্দর শ্রমিকদের হয়রানি ও অযৌক্তিক কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।’
বক্তারা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বা পুলিশি বাধা দিয়ে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি, এবারও যাবে না। শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের অধিকার আদায়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।
সরকার যদি অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা বাতিলের ঘোষণা না দেয়, তবে সার্বিক কর্মবিরতি, চট্টগ্রামে হরতাল ও বন্দর অবরোধসহ আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
টিইউসির কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় অনশনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার নেতা আল কাদেরী জয়, গণমুক্তি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন জেলা আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনক, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক রিজোয়ানুর রহমান খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি নুরুল আবসার তৌহিদ।
কুড়িগ্রামের উলিপুরে একটি মাদ্রাসায় নিয়োগ পরীক্ষা দিতে এসে দিনভর অপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা উপস্থিত থাকলেও নিয়োগ বোর্ডের কর্তাদের অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার উপজেলার তবকপুর আবু বকর ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরীক্ষার্থীদের১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে