পাকুন্দিয়ায় বাড়ির সামনে অটোবাইকের চাপায় প্রাণ গেল শিশুর

পাকুন্দিয়ায় বাড়ির সামনে অটোবাইকের চাপায় প্রাণ গেল শিশুর
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় ব্যাটারিচালিত অটোবাইকের চাপায় ইভা নামে ছয় বছর বয়সী এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলার শ্রীরামদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইভা উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের কোশাকান্দা গ্রামের মো. সোহেল মিয়ার মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির সামনে শ্রীরামদী এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিল ইভা। এ সময় কিশোরগঞ্জগামী দ্রুতগতির একটি ব্যাটারিচালিত অটোবাইক তাকে চাপা দেয়। এতে শিশুটি গুরুতর আহত হয়। পরে আশপাশের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। আঘাতের কারণে তার মুখ ও নাক দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল।
এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।