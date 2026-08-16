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খুলনা

খুলনায় যুবদল কর্মী হত্যা মামলায় ‘কাটাপ্পা’ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ৪১
খুলনায় যুবদল কর্মী হত্যা মামলায় ‘কাটাপ্পা’ গ্রেপ্তার
ইব্রাহিম ওরফে কাটাপ্পা। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার রূপসা এলাকায় ইটভাটায় যুবদল কর্মী ফখরুল ইসলাম হত্যা মামলার ঘটনায় ইব্রাহিম ওরফে কাটাপ্পাকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-৬। শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে যশোর সদর থানার সীতারামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‌্যাবের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ১২ আগস্ট রাতে ফখরুল ইসলাম মেসার্স রূপসা ব্রিকসের কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ফখরুল ইসলাম নিহত হন।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই ফরহাদ হোসেন বাদী হয়ে রূপসা থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন। মামলার তদন্তে পুলিশের পাশাপাশি র‌্যাবও ছায়া তদন্ত শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-৬-এর খুলনা ও সিপিসি-৩ যশোর ক্যাম্পের যৌথ দল সীতারামপুর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে কথিত শুটার ইব্রাহিম ওরফে কাটাপ্পাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‌্যাবের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইব্রাহিম হত্যাকাণ্ডে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন।

পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে রূপসা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যদের আইনের আওতায় আনতে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বিষয়:

খুলনা জেলাআইন ও বিচার ‍খুলনা বিভাগখুলনারূপসা
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