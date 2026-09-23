খুলনার আলোচিত ‘শুটার রিপন’ গ্রেপ্তার

খুলনা নগরীর আলোচিত সন্ত্রাসী মোরশেদ আহম্মেদ রিপনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার তাঁর নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় আজ বুধবার দুপুরে রিপনকে আদালতে পাঠানো হলে খুলনার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারুখ ইকবাল তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
গ্রেপ্তার রিপন নগরীর পশ্চিম বানিয়াখামারের আব্দুল আলিমের ছেলে। তিনি আলোচিত শেখ বাড়ির ক্যাডার শওকতের ছোট ভাই ও যুবলীগ কর্মী। এলাকায় ‘শুটার রিপন’ নামে পরিচিত তিনি।
সোনাডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিম মাহমুদ জানান, গত ১৬ জুলাই সকাল পৌনে ৬টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানার হোটেল আল কদরের সামনে রিপনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০-২৫ জন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত হয়। সেখানে তারা সরকারকে উৎখাত, খুলনা মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিসাধন ও অন্যান্য জেলার সঙ্গে নগরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশে রাস্তায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করছিল।
নাদিম মাহমুদ বলেন, তারা মিছিল নিয়ে শিববাড়ি মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। মিছিলে ‘জয় বাংলা, শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’—এমন স্লোগান দেয়।
এ ঘটনায় ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে সোনাডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক আলম বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করেন। ওই ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে পুলিশ রিপনকে গ্রেপ্তার করে।
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