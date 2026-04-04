খুলনা

খুলনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনি, যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনি, যুবক নিহত
খুলনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দিদার সরদার (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানাধীন খাজা খালের রাস্তার পাশের রেললাইন-সংলগ্ন ঝোপের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত যুবক গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী আরাকান্দি এলাকার বাসিন্দা বিনু সরদারের ছেলে। মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েক দিন ধরে আড়ংঘাটা থানাধীন লতার বিল-সংলগ্ন ঘের থেকে প্রতিদিন রাতে মাছ চুরি হচ্ছিল। মাছ চোর ধরার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে ঘের পাহারার ব্যবস্থা করেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে দিদার নিহার বিশ্বাসের ঘেরে প্রবেশ করেন এবং চুরি করার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় জনতার হাতে ধরা পড়েন। ঘটনাস্থলে তাঁকে ব্যাপক মারধর করা হয়।

সকাল ৭টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জানান, যুবক মারা গেছেন। পরে মরদেহ মর্গে রাখা হয়।

আড়ংঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজাহন আহমেদ জানান, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির পরিবার মামলা দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

