নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতায় মানুষের স্বপ্ন শেষ: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতায় মানুষের স্বপ্ন শেষ: গোলাম পরওয়ার
খুলনা জামায়াতের আঞ্চলিক সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতা মানুষের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, নির্বাচন-পরবর্তী যে সহিংসতা শুরু হয়েছে, তা অবিলম্বে বন্ধ না হলে আরেকটি অভ্যুত্থানের সাক্ষী হতে পারে বাংলাদেশ।

গতকাল শনিবার জামায়াত ইসলামীর খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সারা দেশে নির্বাচন-পরবর্তী নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে লুটপাটের ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এ হামলা-লুটপাট বন্ধ করতে হবে।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা নির্বাচনের ম্যানিপুলেশন, অনিয়ম ও পরবর্তী সহিংসতা শেষ করে দিয়েছে। ফলাফল ঘোষণায় যে অনিয়ম হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে সেখানে কোনো টালবাহানা ছাড়াই তদন্ত করতে হবে। অনিয়মের নির্বাচনে জিতে হামলা আমাদের আবার ফ্যাসিবাদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।’

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, জুলাই সনদে না ভোট ও ধানের শীষের ভোট সমান হয়েছে অনেক কেন্দ্রে। তারা না ভোটের ক্যাম্পেইন করেছে। নির্বাচনের পর পেইড বুদ্ধিজীবীরা বলছেন সরকার মানতে বাধ্য নয়।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ফ্যাসিবাদের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যদি জনরায় অমান্য করা হয়, তাহলে তাদের ফ্যাসিবাদের পরিণতি বরণ করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর খুলনা অঞ্চল পরিচালক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন দলের সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, অধ্যক্ষ মাওলানা মশিউর রহমান, মাস্টার শফিকুল আলম, জেলা আমির মাওলানা এমরান হুসাইন, সাতক্ষীরা জেলা আমির উপাধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম মুকুল ও বাগেরহাট জেলা আমির মাওলানা রেজাউল করীম।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন মহানগরী নায়েবে আমির অধ্যাপক নজিবুর রহমান ও সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল, সাতক্ষীরা জেলা নায়েবে আমির নুরুল হুদা ও মাহমুদুল হক, খুলনা জেলা নায়েবে আমির মাওলানা গোলাম সরোয়ার ও অধ্যক্ষ মাওলানা কবিরুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, খুলনা জেলা সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, বাগেরহাট জেলা সেক্রেটারি শেখ মো. ইউনুস প্রমুখ।

খুলনা জেলাজামায়াতখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীসহিংসতা
