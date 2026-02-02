নড়াইলে জমির বিরোধে যুবক নিহত, আহত ২

নড়াইলের কালিয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষে মো. ইউসুফ মোল্যা (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের বেলেডাঙ্গা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন দুই ব্যক্তি।
ইউসুফ ওই গ্রামের মো. মনিরুজ্জামান মোল্যার ছেলে।
নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ইউসুফ মোল্যার সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আতা মোল্যার জমিসংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুপক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ান। সংঘর্ষ চলাকালে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইউসুফ, ফিরোজ ও আশরাফুল জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. ইউসুফ মোল্যাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আব্দুর রহিম বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় একটি ভবনের নির্মাণকাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই নির্মাণশ্রমিক মারা গেছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার খুটাখালী স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. আবদুল্লাহ আবু, তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম এবং দুই সন্তান কাজী আহসান উল্লাহ শিবলী ও কাজী আমরীন সুলতানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ নিষেধাজ্ঞা৭ মিনিট আগে
পেট্রোবাংলার পরিচালক রফিকুল ইসলামের দেশত্যাগ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে রেললাইন থেকে লামিয়া আক্তার মিম (২১) নামের এক তরুণীর ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার গজন্দর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে