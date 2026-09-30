ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাসহ আটক ৩

ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজনকে আটক করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। নাশকতা ও সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে গোপন তৎপরতার অভিযোগে তাঁদের আটকের পর মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিষয়খালী বাজার পার হয়ে একটি তেল পাম্প থেকে তাঁদের আটক করে ডিবি।
আটককৃতদের মধ্যে মো. তুহিন রেজা (৩৩) নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। তুহিন কালীগঞ্জ পৌরসভাধীন খয়েরতলা গ্রামের রেজাউল ইসলামের ছেলে। মো. ইমদাদুল হক সোহাগ (৩৭) জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের সহসভাপতি ও কালীগঞ্জ উপজেলাধীন তৈলটুপি গ্রামের মতিন বিশ্বাস ওরফে পাতা মিয়ার ছেলে। সোহাগ নলডাঙ্গা পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টের মালিক ও ভারতে নিহত ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক এমপি ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম আনারের একান্ত সহচর। এছাড়া সাদ্দাম হোসেন নসিব (৩২) নলডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খড়াশুনি গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে।
ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মো. শরিফুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী এলাকার একটি তেল পাম্পে সরকার পতনের লক্ষ্যে নাশকতা ও সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক করছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়।
এ সময় সেখান থেকে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। পরে রাত ১০টার দিকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের ঝিনাইদহ সদর থানায় পাঠানো হয়।
ঝিনাইদহ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ব্রজেন জানান, ডিবি পুলিশ রাতে তিনজনকে থানায় দিয়েছে। তাঁদের নামে আগে বিভিন্ন মামলা রয়েছে। তিনি জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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