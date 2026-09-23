ক্ষুধার তাড়নায় মিষ্টি কেড়ে খেয়েছিলেন নুর, গণপিটুনির পর আদালতে জরিমানা দিয়ে মুক্তি

পেটে ক্ষুধার তাড়না, পকেটে খাবার কেনার টাকা নেই। হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতে খাবারের প্যাকেট দেখে কেড়ে নেন নুর মোহাম্মদ। ভাত ভেবে নেওয়া প্যাকেটটি খুলে দেখেন, ভেতরে মিষ্টি। ক্ষুধা নিবারণে তৎক্ষণাৎ কয়েকটি মিষ্টি খেয়ে ফেলেন তিনি। কিন্তু মিষ্টি হজম হওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলেন। গণপিটুনির পর তাঁকে তুলে দেওয়া পুলিশের হাতে।
আজ বুধবার পুলিশ নুর মোহাম্মদকে আদালতে হাজির করলে বিচারক তাঁকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন। পরে অন্য একজনের সাহায্যে জরিমানা পরিশোধ করে মুক্ত হন নুর। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যশোর রেলস্টেশন থেকে পুলিশের হাতে আটক হন তিনি।
নুর মোহাম্মদ জানান, তাঁর বাড়ি নড়াইলে। যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার একটি কাঁচামালের আড়তে কাজ করেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যায় কাজ শেষে যশোর রেলস্টেশনে অবস্থান করছিলেন। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত থাকলেও তাঁর কাছে খাবার কেনার টাকা ছিল না। তখন এক ব্যক্তিকে খাবারের প্যাকেট হাতে হেঁটে যেতে দেখে ভাতের প্যাকেট মনে করে সেটি কেড়ে নেন। পরে প্যাকেট খুলে মিষ্টি দেখতে পান।
নুর আরও জানান, ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে তিনি প্যাকেটের কয়েকটি মিষ্টি খেয়ে ফেলেন। বিষয়টি দেখে স্থানীয় লোকজন তাঁকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আজ আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন।
আদালতের জিআরও এসআই হেলালুজ্জামান জানান, আদালত নুর মোহাম্মদকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন। পরে এক ব্যক্তি নুর মোহাম্মদের কথা শুনে তাঁকে ১০০ টাকা দেন। সেখান থেকে ৫০ টাকা জরিমানা পরিশোধ করে তিনি মুক্ত হন। বাকি ৫০ টাকা হাতে নিয়ে নুর মোহাম্মদ এখন বাড়ির পথে।
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