Ajker Patrika
En
যশোর

বেনাপোলে পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিনসহ যুবক আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
বেনাপোলে পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিনসহ যুবক আটক

যশোরের বেনাপোলে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দেশীয় তৈরি একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলিসহ মিয়ারাজ গাইন (২৮) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) ভোরে বেনাপোল-যশোর মহাসড়কের ভবারবেড় এলাকায় মেসার্স বেনাপোল ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক মিয়ারাজ গাইন সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার শংকরপুর গ্রামের সিরাজুল গাইনের ছেলে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে চালকের আসনের ওপর থাকা ছাউনির ভেতর থেকে একটি দেশীয় তৈরি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভ্যানচালক মিয়ারাজ গাইনকে আটক করা হয়।

আটক যুবককে যশোর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

বেনাপোলযশোরখুলনা বিভাগঅপরাধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত