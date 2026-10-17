বেনাপোলে পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিনসহ যুবক আটক
যশোরের বেনাপোলে পুলিশের বিশেষ অভিযানে দেশীয় তৈরি একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলিসহ মিয়ারাজ গাইন (২৮) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
শনিবার (১৭ অক্টোবর) ভোরে বেনাপোল-যশোর মহাসড়কের ভবারবেড় এলাকায় মেসার্স বেনাপোল ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক মিয়ারাজ গাইন সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার শংকরপুর গ্রামের সিরাজুল গাইনের ছেলে।
বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে চালকের আসনের ওপর থাকা ছাউনির ভেতর থেকে একটি দেশীয় তৈরি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভ্যানচালক মিয়ারাজ গাইনকে আটক করা হয়।
আটক যুবককে যশোর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।