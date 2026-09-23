Ajker Patrika
En
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ২০

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ২০
খাদে পড়ে যাওয়া বাস ও দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাস ও প্রাইভেট কারের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার শিবগাতি স্ট্যান্ডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিবগাতি স্ট্যান্ডের সামনে ঢাকাগামী দোলা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে গোপালগঞ্জগামী একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। সংঘর্ষের পর যাত্রীবাহী বাসটি মহাসড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনায় প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ছাড়া বাস ও প্রাইভেট কারের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হন। আহতদের কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোপালগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন দুর্ঘটনা ও হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত