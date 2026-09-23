গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ২০

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাস ও প্রাইভেট কারের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার শিবগাতি স্ট্যান্ডের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিবগাতি স্ট্যান্ডের সামনে ঢাকাগামী দোলা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে গোপালগঞ্জগামী একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। সংঘর্ষের পর যাত্রীবাহী বাসটি মহাসড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনায় প্রাইভেট কারের দুই যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ ছাড়া বাস ও প্রাইভেট কারের অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হন। আহতদের কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গোপালগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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